Arrow: recensione dell’episodio 5×11 Second Chances [spoiler]

A volte le cose da cui ti aspetti di meno sono proprio quelle che ti danno di più. Bisogna ammettere che era da un po’ di tempo che Arrow non tirava fuori dal cilindro un episodio tanto avvincente in tutti i suoi aspetti, flashback compresi. Come sottolinea Rene, d’altra parte, come il Team Arrow 3.0 rappresenta l’opportunità di una seconda chance, una via di redenzione, così la comparsa di questa nuova, futura Black Canary, potrebbe essere finalmente la salvezza per un personaggio chiave dei fumetti di Green Arrow che è stato invece piuttosto maltrattato dalla serie.

Black Canary è comparsa nello show in due versioni, la prima quella di Canary (non lasciatevi ingannare dal fatto che il nome non fosse esattamente quello giusto, perché l’ispirazione comunque lo era) che ha avuto un senso fino a che è durata, soprattutto se consideriamo l’origine della sua formazione, non molto dissimile da quella di Oliver Queen stesso. Sara Lance, alias Canary, aveva una ragione di esistere perché la sua origine era credibile, quella della sua succeditrice non molto. Il problema della Black Canary di Laurel Lance è sempre stato quello di una debole storia di origine, per non parlare della velocità con cui è diventata abile al combattimento, soprattutto se paragonata all’inferno a cui sia Oliver che Sara hanno dovuto sopravvivere per potersi guadagnare la maschera di eroi che hanno deciso di indossare. E’ per questa stessa ragione abbiamo invece molte speranze per Tina Boland (Juliana Harkavy) e quella che – speriamo – sarà la definitiva versione di Black Canary per la serie, soprattutto considerata la finale rivelazione del suo vero nome Dinah Drake e dell’importanza che riveste nei fumetti. Ne caso qualcuno se lo chiedesse, dubitiamo che dietro all’introduzione di Dinah ci sia un disegno studiato a tavolino fin dai tempi di Sara, tutto ciò che ha infatti riguardato questo personaggio è stato fin troppo confuso e raffazzonato, ciò non toglie che sperare che anche a questa eroina sia dato lo spazio ed il rispetto che merita è più che lecito.

Nell’episodio di questa settimana, dicevamo, Oliver ed il suo Team sono alla ricerca di un degno successore della maschera di Black Canary, macchiata ulteriormente dalla recente comparsa di Black Siren e, grazie a Curtis, la trovano ad Hub City, nella persona di una ex agente della polizia con tanto di canary cry acquisito durante l’esplosione degli STAR Lab di tre anni prima che l’hanno trasformata in un meta-umano pochi attimi dopo aver assistito all’omicidio del suo partner ed amante da parte di un mafioso a cui davano assieme la caccia. Da quel momento in poi e per tre anni (la ragazza quindi non si improvvisa vigilante dal giorno alla notte, ma ha un curriculum di tutto rispetto), Tina lascia la polizia e comincia una crociata non solo a protezione degli indifesi in tutto il territorio della nazione, ma anche e soprattutto per vendicare la morte del suo amato. E’ a questo punto che le cose si fanno nuovamente interessanti anche sul fronte dei flashback con la comparsa di Talia al Ghul (Lexa Doig). Il passato ed il presente cominciano infatti ad avvinarsi inesorabilmente, fino alla definitiva sovrapposizione che avverrà presumibilmente alla fine di questa stagione. Talia si presenta ad Oliver come maestra di Yao Fei, il suo salvatore sull’isola, la donna certamente è più vecchia di quanto non sembri grazie alla Fossa di Lazzaro, ma il punto è che per la prima volta qualcuno finalmente mette il futuro Hood di fronte alle sue paure: questi cinque anni trascorsi per la maggior parte volontariamente lontano dalla sua città, non sono altro che una scusa ed una fuga da ciò che davvero lo spaventa, la paura di non riuscire a portare a termine l’unica missione sulla quale Oliver avrebbe dovuto davvero concentrarsi, quella cioè assegnatagli da suo padre poco prima che si uccidesse: salvare la sua città. E’ interessante come in poche parole, e con i fatti, Talia sia riuscita a mettere all’angolo l’erede di casa Queen, dimostrandogli sostanzialmente come le sue scelte nei passati cinque anni non siano state altro che il rifugio di una persona troppo spaventata per affrontare il cammino a cui era destinato. Proprio per quello che accade nel passato, quindi, il tentativo di Oliver di convincere Dinah ad unirsi al Team Arrow acquisisce il giusto valore, perché proprio come è successo a lei, Oliver ha già percorso la strada della vendetta e sa che non porta alcun conforto a differenza invece di usare il proprio talento, o in questo caso i propri poteri, per una ragione più nobile. Per la prima volta vediamo un Oliver nel ruolo di vera guida e maestro, ma in una forma diversa da come lo abbiamo visto fino ad oggi, che non è quella del rabbioso istruttore di Roy o del Team Arrow 3.0, ma un uomo che riesce a trasmettere anche il senso e il valore di una missione.

Per contro, allo stesso modo in cui Green Arrow sembra aver finalmente trovato un equilibrio, chi sta discendendo invece una china pericolosa è proprio Felicity mitraglia Smoak (la velocità con cui Emily Bett Rickards riesce a parlare sorprende ancora dopo tutti questi anni!). Nel tentativo – tra l’altro riuscito – di scagionare Diggle dalle accuse e farlo uscire di prigione, Felicity incrocia il cammino con una giovane donna che potrebbe benissimo essere una possibile versione di se stessa se avesse fatto scelte di vita diverse. Come i fan probabilmente ricorderanno c’è stato un periodo della vita in cui Felicity è stata una hacker hacktivist, regina indiscussa del dark web, e con una missione ben precisa in testa: quella di essere la spina del fianco di ogni forma di potere costituito. Un tragico evento e l’incontro con Oliver Queen, l’hanno poi portata a percorrere un cammino diverso, finendo per rappresentare momentaneamente, come amministratore delegato della Palmer Technologies, l’incarnazione di ciò che una volta contrastava con tutta se stessa. E’ evidente, adesso, come parte di quella vecchia Felicity stia tornando in superficie, un po’ per autentica nostalgia nei confronti di una missione dimenticata da tempo, un po’ perché proprio quel passato che si è lasciata alle spalle potrebbe aiutarla in maniera concreta a vendicare la morte di Billy e fermare definitivamente Prometheus, intraprendendo un cammino inverso rispetto a quello di Oliver che ha ormai invece da tempo compreso l’inutilità della vendetta. Aspettiamo quindi con una certa ansia la “discesa nel lato oscuro della forza” di questo personaggio, perché sarà interessante vedere dove porterà e soprattutto quale sarà la reazione di Oliver e questo a prescindere dal fatto che le conseguenze delle decisioni di Felicity possano contribuire (o meno) a farli tornare ad essere una coppia. Arrivati questo punto della storia e soprattutto guardandosi indietro fino alla prima stagione, il percorso che gli autori decideranno di intraprendere non deve essere meno importante del risultato finale.