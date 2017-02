Arrow: recensione dell’episodio 5×13 Spectre of the Gun [spoiler]

Il tredicesimo episodio di Arrow si apre con il ritorno (finalmente) del personaggio di Thea Queen che, come sappiamo dalle recenti dichiarazioni degli autori, era stata lontana dal set per motivi di budget. Per quanto strano sia vederla riapparire così dal nulla, la sua assenza si era decisamente fatta sentire, soprattutto considerato il modo in cui reagisce alla notizia della decisione di Oliver di mettersi con Susan. Thea non ha mai nascosto di non amare particolarmente l’arrivista giornalista e in questo probabilmente i suoi sentimenti rispecchiano quelli del 99,9% degli spettatori di Arrow, ma il fatto che affronti senza peli sulla lingua il fratello sulle sue discutibili scelte affettive è stato decisamente esilarante e sì, anche noi facciamo parte di quelli hanno l’istinto di vomitare un po’ pensando alla strana coppia appena formatasi, soprattutto perché, a differenza di Oliver, sappiamo quanto doppiogiochista Susan sia in realtà.

Detto ciò Spectre of the Gun è un episodio davvero particolare per diversi motivi, il primo tra i quali è che, per la prima volta dalla sua elezione, Oliver Queen affronta e risolve un problema nei panni di sindaco e non di Green Arrow. Il tema della puntata è legato al controllo delle armi in America, una questione che da sempre è nel paese motivo di scontro politico e sociale tra liberali e conservatori. Poiché il secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America garantisce il diritto di possedere armi, una larga parte della popolazione rifiuta leggi restrittive sulla loro vendita e commercio, mentre i liberali chiedono a gran voce che vengano promulgate delle leggi che ne impediscano la vendita indiscriminata, soprattutto alla luce delle molte, terribili stragi avvenute nel paese a causa di individui, spesso con disturbi mentali, che hanno potuto comprare senza alcun controllo delle armi da fuoco da assalto con cui portare a compimento i loro folli piani di morte.

La posizione dei produttori esecutivi della serie Marc Guggenheim (che ha anche scritto l’episodio) e Wendy Mericle non è decisamente un mistero dopo la visione di Spectre of the Gun. Lo scopo era chiaramente quello di suggerire la possibilità di una valida alternativa alla legge attuale in cui si possa continuare a possedere delle armi, come previsto dalla costituzione, riconoscendone allo stesso tempo la pericolosità e limitandone l’uso. Così, quando un uomo entra all’interno del municipio con un fucile d’assalto e comincia a sparare indiscriminatamente uccidendo 5 persone e ferendone gravemente 8, due delle quali moriranno più tardi in sala operatoria, il primo istinto di Oliver è quello di pensare che la cosa abbia a che fare con il suo “secondo lavoro“. Grazie tuttavia alla testimonianza di Quentin Lance, che riesce a vedere il volto dell’attentatore prima che indossi una maschera, il Team Arrow risalirà alla sua identità, scoprendo così che l’uomo, dopo aver perso la propria famiglia in un’aggressione armata, voleva vendicarsi della precedente amministrazione che aveva ritirato un emendamento per il controllo delle armi, ritenendola responsabile di quanto avvenuto ai suoi cari. La voce che si distacca dal coro è, in questa occasione, quella di Rene (Rick Gonzalez): grazie ad una serie di flashback che ci danno mostrano finalmente qualcosa sul suo passato, scopriremo infatti perché la persona dietro alla maschera di Wild Dog sia un così fervente difensore del secondo emendamento. Ci viene così rivelato che, proprio come l’attentatore, Rene aveva una figlia ed una moglie ricaduta nello spettro della droga, che finisce uccisa dopo che il suo spacciatore si introduce in casa loro per reclamare un debito. Sconvolto dalla morte della moglie, con la quale aveva avuto una lite poco prima proprio a causa della sua dipendenza, Rene finirà per perdere anche la custodia della figlia, ragione per cui deciderà di indossare la maschera di Wild Dog diventando così un vigilante.

L’episodio si concluderà con Oliver che, nei panni di sindaco, non solo riuscirà a fermare l’attentatore deciso a colpire ancora nell’ospedale della città, ma convincerà anche un’oppositrice politica – grazie anche all’aiuto di Rene – a firmare un nuova legge che impedisca che una simile tragedia si ripeta.

Un altro argomento molto attuale affrontato da questo episodio e figlio sicuramente del momento storico che gli Stati Uniti stanno vivendo a causa delle tensioni sociali e politiche scaturite dall’elezione di Trump, è introdotto da una reazione – peraltro piuttosto discutibile – di Felicity, la quale azzittisce Curtis e Rene che stanno avendo un accalorato scambio di opinioni sulle loro diverse posizioni sulla questione delle armi. Il brusco “smettete di parlarne!” della giovane ricalca in un certo senso un terzo segmento della popolazione americana la quale, di fronte agli accesi dibattiti del momento, rifiuta completamente lo scontro, ritenendo che parlare di politica sia in un certo senso divenuto anti-politico. Il fatto che gli autori chiaramente appoggino il punto di vista di Curtis, che rifiuta di essere zittito da Felicity come se avere un sano scambio di opinioni sia divenuto ormai parte del problema, è uno stimolante argomento da cui partire per analizzare lo stato di un paese che non è probabilmente stato così diviso dai tempi della guerra civile. Quello che, come spettatori, dispiace maggiormente, è tuttavia il fatto che il veicolo di questa osservazione sia proprio il personaggio di Felicity Smoak entrata nella serie come faro della verità e ridotta in questa circostanza ad un ruolo davvero molto poco lusinghiero. Ma è vero anche che, considerato quanto sta passando in questo momento, era forse l’unica che avrebbe potuto coerentemente ricoprire questo difficile compito.

Nonostante il tema sia decisamente delicato e possa forse scatenare delle polemiche, crediamo che l’intento degli autori di Arrow non fosse ovviamente quello di risolvere in 45 minuti di episodio una questione che viene dibattuta da secoli nel paese, ma che intendessero piuttosto dimostrare come come anche una serie TV apparentemente così leggera possa essere veicolo di argomenti di una certa importanza. Dopotutto gli autori stessi dei fumetti, negli anni, hanno da sempre affrontato temi sociali e politici molto delicati usando i supereroi come strumento di comunicazione. Che anche un eroe della televisione sia quindi usato a questo scopo è sicuramente da vedere come un segno positivo, soprattutto se – come ha dichiarato Guggenheim – è intenzione degli autori ripetere questa esperienza affrontando altri importanti ed attuali dibattiti.