Finalmente Arrow dedica maggiore attenzione ad uno dei suoi personaggi più trascurati di questa stagione: Thea Queen, ed il risultato non è affatto male.

I nodi del caso Susan Williams sono infatti arrivati finalmente al pettine e, ad inizio puntata, la giornalista affronta direttamente Oliver per chiedergli se lui sia Green Arrow, affermazione davanti alla quale lui ovviamente nega ogni addebito. Il dialogo tra i due è piuttosto breve, come se l’argomento della conversazione non fosse tanto pericoloso per Oliver e per la sua identità (si fa per dire) segreta. Quello che probabilmente stupisce di più, o lascia quantomeno perplessi, è l’ingenuità del sindaco nel credere che dire ad una donna come Susan una palese bugia sia abbastanza per chiudere per sempre il discorso: quando si tratta del suo lavoro, Susan ha dimostrato di essere particolarmente intraprendente ed il fatto che Oliver non si domandi come lei possa essere giunta a questa conclusione, come per altro fa invece immediatamente Felicity, è qualcosa che fa mettere in discussione il suo istinto di conservazione o che comunque è abbastanza per capire quanto poco Oliver comprenda, a volte, le persone. La prima a sapere che Susan si sta pericolosamente avvicinando alla verità sull’identità di Green Arrow sarà, per sfortuna stessa della giornalista, Thea Queen, la quale – a differenza di Oliver – decide immediatamente di porre rimedio alla cosa e cercare di capire quali prove Susan abbia in mano per aver deciso di affrontare tanto apertamente Oliver.

È a questo punto che Felicity interviene hackerando il computer della giornalista – che, peraltro, per essere depositaria di informazioni tanto delicate le rende fin troppo facilmente accessibili, – scoprendo che la situazione è persino più grave del previsto, perché Susan non solo ha una prova quasi inconfutabile della vera identità di Green Arrow, ma conosce anche il suo collegamento con la Bratva. È a questo punto che Thea entra in modalità mamma chioccia e decide di proteggere Oliver da se stesso incastrando Susan e costruendo delle false prove per distruggerne la carriera e renderla così inoffensiva. Prima di tornare su Thea e sulla sua scelta, vorremmo soffermarci un momento sulle azioni della giornalista e su come la vicenda, descritta come lo è stata in questo episodio, abbia finito per scagionarla quasi completamente e farla apparire come una vittima, quando anche lei avrebbe dovuto avere parecchie spiegazioni da dare ad Oliver. È innegabile che Susan stesse facendo il suo lavoro e che stesse seguendo una serie di piste che la stavano portando alla storia che avrebbe coronato la sua carriera se l’avesse pubblicata, non sarebbe quindi giusto puntare il dito contro di lei per questa ragione, ma cosa dire della sua etica professionale? Sebbene non sia difficile capire perché abbia ceduto al fascino del sindaco Queen, perché Oliver decida di non dirle nulla quando scopre che Susan aveva raccolto tutta una serie di informazioni solo grazie al loro rapporto privilegiato, come per esempio il sapere che lui ha un tatuaggio che lo identifica come un capitano della Bratva? Perché Oliver se la prende solo con Thea, ma sembra totalmente indifferente di fronte al comportamento della persona con cui aveva una relazione sentimentale? E’ possibile che sia così ingenuo da non rendersi conto che Susan ha infranto probabilmente tutte le regole dell’etica professionale indagando su una storia che lo riguardava? Dopotutto la giornalista gli rivela il contenuto di tutte le informazioni che aveva su di lui solo quando va nel suo ufficio ad accusarlo di non poter pubblicare il materiale in suo possesso perché qualcuno l’ha incastrata; ma cosa dire sul come si sia procurata tali informazioni? Il problema, almeno in questo episodio, non viene minimamente preso in considerazione e Susan finisce per uscire di scena (non abbiamo idea se in maniera definitiva) come una sorta di vittima sacrificale di Thea.

In quanto alla Queen Junior, quando Oliver la paragona alla loro madre Moira, dobbiamo ammettere di aver sentito un fiotto di nostalgia per il personaggio. Ma l’osservazione del fratello è assolutamente valida, perché Thea – che non ha mai nascosto di non amare Susan – si è comportata esattamente come Moira nel passato ha fatto con chi intralciava il suo cammino, pensando arbitrariamente che il figlio non fosse in grado di difendersi da solo e decidendo così per lui. Thea distrugge così la carriera di Susan senza pensare minimamente alle conseguenze delle sue azioni e, sebbene la giornalista non abbia mai brillato per simpatia, ciò non significa che la scelta di Thea non sia stata comunque deprecabile. La puntata si chiude con il telegiornale che annuncia che l’ufficio del sindaco avrebbe insabbiato la verità sulla morte del detective Malone e finalmente nella serie si torna a parlare di Prometheus che da troppo tempo è scomparso nell’ombra. Così come gli autori ci ricordano che, dalle ultime informazioni che avevamo sulla nemesi di Oliver, sotto la maschera del temibile cattivo di stagione potrebbe nascondersi il figlio di Jason Claybourne, la cui moglie Diggle ed Oliver decidono di incontrare per avere inutilmente notizie sulla scomparsa del figlio.

Il B-plot della puntata dedicato alla fuga di Liza Warner, Cupid e China White finisce per essere schiacciato dal peso di quanto accade nell’ufficio del sindaco, il che è un peccato considerato quanto l’unione di questi tre personaggio avrebbe potuto essere divertente se trattata in maniera diversa. Pur sapendo che questo genere di domande non andrebbe mai posta in una serie come questa, lascia anche perplessi come il capitano Pike non sia sia reso conto che Green Arrow è Oliver, soprattutto dopo che quest’ultimo, nel tentativo di evitare che la polizia arresti il vigilante per l’omicidio del detective Malone, gli va a parlare come sindaco usando le stesse identiche parole che poi userà in quanto Arrow: va bene la maschera, ma per non accorgersi di nulla nemmeno in questo caso deve fare di lui il peggior capitando di polizia della storia!