Con Kapiushon, Hood in russo, Arrow torna decisamente alle sue più oscure origini in un episodio in molti sensi brutale, sia dal punto di vista prettamente visivo, a causa delle molte scene di tortura, sia da quello morale, considerato il genere di confessione che Adrian Chase (Josh Segarra) riesce ad estorcere ad Oliver Queen (Stephen Amell). Non tutto fila perfettamente liscio ai fini della storia, ma possiamo concedere il beneficio del dubbio agli autori in questo caso, perché la logica è forse meno importante delle conseguenze stesse di quanto subisce Arrow in questa puntata. Nella fattispecie ci viene detto che Oliver è tenuto prigioniero e torturato per sei giorni e l’assenza del sindaco della città per un periodo così lungo avrebbe forse dovuto suscitare qualche domanda che invece non sembra sia stata posta, ma a parte questo l’episodio è forse uno dei migliori di questa stagione (se non della serie) e torna soprattutto a focalizzarsi sul protagonista e sul suo rapporto con la maschera che ha deciso di indossare.

Affrontiamo quindi il terribile segreto di Oliver che dopo infinite torture Adrian, alias Prometheus, riesce ad estorcergli: il vero motivo per cui ha cominciato la sua crociata ed ha deciso che avrebbe indossato la maschera di Arrow, sarebbe in realtà che ad Oliver Queen piace uccidere e, a giudicare da quanto vediamo nei flashback di questa settimana, questa affermazione nasconde una parte di verità. Per quanto nel passato gli abbiamo visto compiere alcune azioni discutibili, probabilmente non abbiamo mai visto Oliver arrivare agli estremi raggiunti in Russia, quando era agli esordi della sua storia come vigilante, ma va appunto sottolineato un elemento fondamentale e cioè che quello è l’inizio di tutto, il momento in cui l’uomo pensa che indossare una maschera ed uccidere gli permetta di giustificare il killer che è in lui, senza tuttavia rinnegare l’uomo. Psicologicamente parlando il lavoro fatto dagli autori in questo episodio è davvero notevole, perché Kapiushon segna in un certo senso il momento in cui la personalità del protagonista subisce uno strappo e si separa in due, ecco perché poi nelle prima stagioni Oliver ha sempre durato tanta fatica ad accettare se stesso per ciò che era, perché ha sempre penato, nel suo subconscio, ad adeguarsi all’idea che l’uomo ed il vigilante fossero davvero due identità separate, e perché ammettere che la stessa persona che aveva commesso nel passato tante atrocità, potesse essere quella che nel futuro sceglie di cambiare, era quasi impossibile per lui. Decidere che Hood fosse l’incarnazione di qualcosa che lui nel profondo non era, è stato molto più facile che ammettere di aver coltivato dentro di sé un desiderio di morte e vendetta e di avere la capacità di torturare ed uccidere esattamente come ha fatto ai tempi della Russia. La nascita di Arrow, e tutti i suoi conseguenti sensi di colpa, sono in sostanza una forma di meccanismo di difesa che gli ha impedito di accettarsi per quello che davvero è, nel bene e nel male.

Questo significa quindi che Prometheus ha ragione? La risposta in realtà sta nel mezzo. Perché effettivamente c’è stato un momento della vita di Oliver in cui è stato davvero l’uomo senza scrupoli che Adrian ha preteso che confessasse di essere, ma quello che Prometheus non ha preso in considerazione è che la vera differenza la fa il tipo di persona che, ad un certo punto, Oliver ha deciso di diventare. Una differenza – e bisogna dare atto di questa cosa ad entrambi – fatta principalmente dall’arrivo nella vita di Oliver di Diggle e Felicity. Quello che vediamo oggi nei flashback del passato è infatti il peggio di Oliver nei suoi panni di Hood, ma lo analizziamo con gli occhi dell’Oliver di oggi: un uomo cioè che è stato capace di fare scelte diverse, di darsi uno scopo e seguire una missione che non fosse mossa dalla vendetta e dal desiderio di morte, una strada che ha scoperto di poter percorrere in maniera diversa grazie a due persone che gli hanno insegnato (o fatto ricordare) il significato delle parole onore e compassione.

Il fatto che quindi l’Oliver Queen di oggi esca distrutto da questa esperienza, è semplicemente il segno del fallimento del piano di Adrian Chase: se lui fosse davvero il genere di persona che Prometheus gli ha fatto confessare di essere, accoglierebbe la sua vera natura, ma il fatto che il primo istinto di Oliver sia il rifiuto e la vergogna per le sue passate azioni, significa solo che la sua coscienza è viva e scalciante e gli sta facendo sentire quanto doloroso sia affrontare la verità. Prometheus, di fatto, anche se non se ne rende ancora conto perché lui stesso – per primo – è un’anima perduta, ha in realtà commesso il peggiore degli errori, perché ha finalmente permesso a queste due parti dell’anima di Oliver Queen, così brutalmente separate a causa delle sue passate esperienze, di tornare ad unirsi. Un processo che – e Oliver Queen se ne sta rendendo conto a sue spese – è più doloroso di qualsiasi tortura che possa aver subito. E anche se non accadrà nell’immediato, verrà un momento in cui quando Adian si troverà di nuovo ad affrontare Oliver (perché accadrà molto presto), quello che avrà di fronte sarà un uomo completamente trasformato, capace di accettare tutto della sua natura, anche gli aspetti più oscuri, e di perdonarsi ed espiare diventando l’eroe che è sempre stato destinato ad essere e a quel punto Prometheus perderà ogni appiglio che abbia mai avuto nei suoi confronti, perché a differenza di Oliver, lui è indiscutibilmente solo un assassino assetato di vendetta.