Arrow tira fuori dal cappello un ottimo “bottle episode” a metà tra un thriller ed un pezzo teatrale interamente dedicato allo sviluppo dei personaggi, ma pur dando molte spiegazioni, soprattutto circa lo stato dell’arte del rapporto tra Oliver e Felicity, continua sapientemente a lasciare qualcosa in sospeso, perché dopotutto non si può dare agli spettatori esattamente quello che chiedono nel modo in cui lo vorrebbero, una saggia regola televisiva che a volte gli autori di questa serie hanno dimenticato.

Ma prima di immergerci in quanto accade ai due protagonisti bloccati all’interno del covo dall’ennesimo diabolico piano di Prometheus, vediamo cosa accade al di fuori nel Team Arrow e tra Diggle e Lyla che, nella puntata scorsa, avevamo lasciato con più di qualche problema da affrontare. Non sempre questa serie ha il merito di essere coerente nel portare aventi o risolvere una particolare storyline, ma bisogna ammettere che nel caso delle tensioni tra Lyla e Dig gli autori hanno fatto un buon lavoro: dopo che il braccio destro di Arrow aveva infatti scoperto che, nel suo ruolo di capo della ARGUS, sua moglie stava illegalmente detenendo il capo di Helix, Cayden James, la tensione tra loro era salita alle stelle. In Underneath, però, l’ipocrisia del ragionamento di Diggle viene fortunatamente messa allo scoperto, tanto che alla fine lui si scuserà con Lyla per il proprio atteggiamento, soprattutto quando la moglie gli farà notare che né lui né Oliver hanno mai obiettato con le decisioni della ARGUS quando si è trattato di aiutarli a portare a termine i loro illegali e spesso folli piani. Da dove viene esattamente l’atteggiamento accusatorio e moralista di Diggle circa l’esistenza delle prigioni segrete della ARGUS quando lui stesso ha contribuito a rinchiudere Slade Wilson in una carcere illegale nel sottosuolo dell’isola di Lian Yu? E cosa dire del fatto che Diggle ha tenuto prigioniero il suo stesso fratello nel covo di Arrow per lungo tempo? Il fatto che Lyla non accetti che Diggle dimostri di avere due pesi e due misure quando si tratta delle sue scelte professionali e di quelle prese per conto della ARGUS, dà quindi una certa soddisfazione e dimostra soprattutto quanto forte e poco disposto a chinare il capo di fronte ad una simile ipocrisia, questo personaggio sia.

In quanto Team Arrow, sebbene l’episodio sia ovviamente incentrato su altro, è piacevole vedere come tutti abbiano ormai trovato il proprio posto in questa disfunzionale famiglia, soprattutto quando i flashback della puntata ci riportano indietro ad un momento in cui Oliver, nei panni di Arrow, era ancora molto restio a creare una nuova squadra nonostante le insistenze di Felicity.

Poi ovviamente ci sono Oliver e Felicity, i due – costretti dall’esplosione di un congegno che ha messo fuori uso ogni strumento elettronico all’interno del covo, compreso quello che permette alla giovane di camminare – sono obbligati a contare l’uno sull’altra per riuscire a sfuggire alla morte. Nonostante i tentativi di Felicity di dimostrare ad Oliver che alla base dei loro problemi di comunicazione c’è la sfiducia che lui ha nei suoi confronti (come quando decide di cercare una via di fuga tromba dell’ascensore, finendo per rimanere gravemente ferito, esattamente come Felicity gli aveva predetto), inizialmente Oliver sembra piuttosto restio ad aprirsi con lei e fino a che non ci si avvinerà alla fine dell’episodio, con un Oliver gravemente ferito, quello che vediamo non sembra essere un uomo disposto a confidarsi, il che non è necessariamente un male considerato che l’introspezione per questo personaggio, spesso si traduce in una lunga lista di motivi per cui auto-flagellarsi. Quando però Oliver si deciderà a dire quello che davvero pensa, fornendo una spiegazione per la mancanza di fiducia verso la sua partner di sempre, nonché rivelando quali siano, secondo lui, i motivi per cui si sono lasciati, le dirà che da quando Prometheus lo ha messo di fronte alla verità, al fatto cioè che uccidere faccia parte della sua natura, ha compreso di non potersi fidare più di nessuno, tanto meno di se stesso, motivo per cui non può permettersi di aprirsi all’amore. Essendo Felicity Smoak il personaggio intelligente che è, – ovviamente – non accetterà l’assurdità di questa spiegazione, anche perché non ha nessun nesso logico: considerato che Oliver ha solo di recente compreso questo aspetto di sé, come può essere questo problema collegato con la fine della loro storia, avvenuta ben prima che Oliver incontrasse Prometheus? L’affermazione di Oliver dimostra solamente fino a che punto, anche qualcuno altamente qualificato come lui, non possa uscire esattamente indenne da giorni di tortura senza che ci siano delle conseguenze e anche se questo non sminuisce il peso della sua realizzazione, non significa che questa sia la vera ragione che si cela dietro alla fine della sua storia d’amore con Felicity, anche se lui crede il contrario.

Ma siccome la tensione tra i due doveva essere risolta – gli autori lo sapevano ed il pubblico lo richiedeva a gran voce – ecco che a fare la parte dell’adulta, tra loro, torna ad essere Felicity la quale, non solo ammetterà di aver superato un limite per vendicare la morte di Billy, ma si scuserà anche con Oliver per non averlo capito in passato, prendendo la decisione di girargli le spalle ed andarsene dopo aver saputo la verità sull’esistenza di suo figlio William. Sebbene quindi l’episodio lasci il pubblico con un certo senso di compimento e comprensione per quanto concerne i sentimenti di Felicity, manca però di fatto di fare la stessa cosa per Oliver, ma risparmia comunque ai fan della coppia quel senso di frustrazione che un non-compiuto normalmente scatenerebbe. La virata verso il “lato oscuro” di Felicity Smoak l’ha aiutata ad avere una maggiore comprensione nei confronti dell’uomo Oliver Queen, facendogli capire che non tutto è bianco o nero nel mondo in cui vivono, esattamente come ha avuto modo di sperimentare lei stessa, il che è un modo per riavvicinare notevolmente la coppia, senza tuttavia dare ai fan esattamente quello che volevano nel modo in cui lo volevano, proprio come accennavamo all’inizio di questa recensione.

D’altronde, considerato che ci avviamo ormai la rush finale di questa stagione, era necessario che la tensione tra due delle colonne portanti del Team Arrow venisse risolta, perché la battaglia finale che li attende sarà senza esclusione di colpi (come dimostra il probabile rapimento di William da parte di Chase) e né Oliver né Felicity possono permettersi di affrontarla senza avere piena fiducia l’uno nell’altra. Dove questo porterà per quanto concerne la storia d’amore tra i due, è un altro discorso, anche se Underneath ci lascia oggettivamente con l’impressione che la strada sia, quantomeno e da adesso in poi, in discesa.