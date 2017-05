Questo episodio di Arrow, oltre ad essere sicuramente il più riuscito epilogo di stagione di quest’anno tra tutte le serie dell’Arrowverse, ha anche il merito di avere più il sapore di un finale di serie che di stagione e, come d’altronde gli stessi autori avevano promesso, è la conclusione perfetta per il lungo viaggio fisico ed emotivo compiuto da Oliver Queen in questi cinque anni, dal giorno dell’affondamento della Gambit a quello del non casuale salvataggio dall’isola di Lian Yu. Talmente perfetta che – per un breve momento – ci si chiede cosa altro potrebbe essere aggiunto ad una storia portata a compimento con tale magistrale completezza.

Questo, ovviamente, fino a che la serie stessa non ci fornisce la più efficace delle risposte, con la morte di Adrian Chase che fa saltare in aria l’isola di Lian Yu e che, simbolicamente ed effettivamente, rappresenta il modo migliore di concludere questa lunga trama, pur aprendo di fatto ad un incerto futuro in cui tutte le persone a cui Oliver Queen è legato, ad eccezione di suo figlio, potrebbero essere perite nell’esplosione e lasciando sostanzialmente lo spettatore alle prese con la madre di tutti i cliffhanger. Nonostante vi sia una remota possibilità che gli autori abbiano veramente pensato di dare un colpo di spugna allo show eliminando ogni cosa che abbia a che fare con il Team Arrow, troviamo difficile credere che tutti personaggi ricorrenti o fissi dello show siano stato sacrificati, ad eccezione probabilmente di Malcolm Merlyn (John Barrowman) la cui morte per salvare la figlia Thea, perderebbe altrimenti di forza, per non parlare del fatto che l’attore ha confermato che non tornerà a recitare nelle serie dell’Arrowverse. Di solito, quando in una serie televisiva la vita di uno dei protagonisti viene messa a repentaglio, è sempre piuttosto difficile credere che il personaggio in questione possa davvero essere emi,minato, ma un finale tanto spettacolare lascia nello spettatore quella giusta dose di tensione che gli fa mettere in dubbio il futuro, perché gli eventi stessi spingono a credere che sia impossibile che non vi sia almeno una vittima: la domanda è solo chi sarà riuscito ad uscire vivo da quell’inferno.

Quanto accade poi ad Oliver su quell’isola, come accennavamo, è un eccellente chiosa di questo quinquennio: Adrian Chase è riuscito a far comprendere al protagonista i veri motivi per i quali ha cominciato la sua missione e a fargli affrontare l’oscurità racchiusa nel suo animo, il suo desiderio di vendetta e la violenza insita nell’aver deciso di trasformarsi un un giustiziere. Ciò che tuttavia non ha saputo vedere in lui, è stata la sua capacità di cambiare, di trasformarsi da carnefice in eroe.

L’aver riportato Slade Wilson in gioco (il cui carisma illumina letteralmente lo schermo), è un simbolo perfetto per comprendere la vera natura del protagonista, capace di perdonare persino l’uomo che ha ucciso la sua stessa madre con molta più facilità di quanto non perdoni se stesso. E questo è un altro punto fondamentale dell’evoluzione di questo personaggio: perché nonostante Oliver rifiuti caparbiamente di uccidere Chase per provare chi sia veramente, la parte di lui che che lo porterà a sentire il peso e la responsabilità delle proprie azioni non è affatto sopita. Ogni eroe mascherato ha bisogno della sua dose di confitti interiori senza i quali non sarebbe la persona che è, e qualunque saranno le conseguenze della terribile esplosione finale, Oliver continuerà a sentire quel lacerante senso di colpa che ha sempre provato nell’indossare la maschera di Green Arrow, perché quel sentimento lo rende anche il genere di uomo e di eroe che è oggi. Sebbene non fosse facile, gli autori sono in sostanza riusciti a dare un senso di chiusura al percorso emotivo del personaggio, pur non privandolo di quei fardelli che continueranno a renderlo comunque un personaggio interessante nel futuro.

Se c’è tuttavia un difetto in questo episodio è quello di non aver saputo concludere il percorso precipuo della stagione, proprio a causa del fatto che sia stato privilegiato l’epilogo della trama di questi cinque anni di serie. Il tema della quinta stagione di Arrow è stato quello della costruzione del legame e della fiducia tra Green Arrow ed il suo Team, mentre in Lian Yu il gruppo finsice per essere solo marginalmente protagonista, se non nelle spettacolari scene d’azione in cui le due Canary, le sorelle al Ghul e Green Arrow e Chase si affrontano corpo a corpo. Con la conclusione di questo arco narrativo, non possiamo nemmeno esimerci dal fare un accenno ai flashback, croce e delizia di questi cinque anni. Sostanzialmente questi tuffi nel passato di Oliver sono stati usati come parallelismo (a volte davvero forzato), tra quanto gli accadeva nel passato e quanto viveva nel presente, incredibilmente in questo finale, invece, i flashback finiscono per funzionare meglio del solito perché sottolineano le differenze, più che le similitudini, tra l’Oliver del passato e quello di oggi. L’uomo che ha deciso di uccidere Konstantin quando aveva comunque avuto la meglio su di lui e avrebbe potuto risparmiarlo, rispettoalla persona che rifiuta di porre fine alla vita di Chase, sono due persone molto diverse e portando alla conclusione che l’assassinio di Kovar gli ha permesso di fuggire dall’isola cinque anni prima, mentre l’aver risparmiato Adrian Cahse ha finito per distruggere tutto quello che aveva costruito sin da quando era tornato a Starling City, una scelta che, come abbiamo accennato, siamo certi che Oliver pagherà a caro prezzo.

A proposito di parallelismi, è impossibile non tracciarne uno tra l’episodio della seconda stagione Three Ghosts e quanto succede tra Oliver e Felicity in questo finale: nel nono episodio della seconda stagione in cui, non a caso, il nemico da affrontare era proprio Slade Wilson, Oliver rifiutava di promettere ad un’ingenua Felicity Smoak che sarebbe tornato vivo da uno scontro con Gold, sapendo che i rischi che correva indossando la maschera di Arrow non gli permettevano di fare promesse vane, né tanto meno di avvicinarsi emotivamente ad una persona per la quale provava già dei sentimenti. In Lian Yu è Felicity a dire ad Oliver che non può sapere se tornerà vivo dallo scontro con Chase e, proprio per questa ragione, deciderà di non tenere più nascosti i suoi sentimenti che sente e, oltre a baciarlo, gli confesserà di non voler avere rimpianti con lui e verso la loro tormentata e complessa storia d’amore. E’ comprensibile quindi che gli shipper della coppia possano provare una certa frustrazione, perché proprio quando ogni ostacolo che impediva ai due di amarsi sembrava abbattuto, il destino – sotto forma di un’esplosione – ha giocato loro l’ennesimo brutto scherzo.

Ciò che succederà il prossimo anno è un mistero, ma uno di quelli a cui guardiamo con curiosità ed attesa e gran parte del merito va alla creazione di un cattivo di stagione, in Prometheus, davvero epico, che lascia questa terra – in un certo senso – imbattuto, una fine degna per un avversario tanto temibile e capace. Per quanto ci riguarda questo finale di stagione si pone tra i dieci migliori episodi dell’intera serie, il che non era un’impresa facile a cui aspirare: il senso di chiusura che ha saputo trasmettere, pur lasciando le porte aperte ad un nuovo futuro tutto da scoprire, lo rende senza dubbio molto speciale.