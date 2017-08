Arrow: un nuovo ingresso nel cast per la sesta stagione

Kirk Acevedo (Fringe) si unisce al cast della sesta stagione di Arrow nel ruolo ricorrente di Ricardo Diaz, alias Richard Dragon.

Il personaggio che sarà interpretato dall’attore, reduce da 12 Monkeys e Fringe, è descritto come “un duro ex carcerato, recentemente uscito di prigione che è stato condannato per un crimine che non aveva commesso. Ricardo Diaz, un esperto nel combattimento corpo a corpo appreso negli anni vissuti per le strade, è deciso a dominare il mondo criminale di Star City e non ha ancora incontrato un avversario che sia riuscito a fermarlo…”

Come era stato anticipato al Comic-Con di San Diego, Richard Dragon farà parte di quella schiera di cattivi che terrà impegnato Oliver Queen, alias Freccia Verde, nell’arco della sesta stagione, che non avrà quindi un nemico principale come negli anni passati, tra quelli già annunciati ricordiamo il ritorno di David Nykl nel ruolo di Anatoly, il debutto di Michael Emerson nel ruolo di un personaggio misterioso, che sarà presumibilmente Cayden James, il capo di Helix e Katie Cassidy, in quello della laurel di Terra 2, Black Siren, anche se non è ancora chiaro se il personaggio, ad un certo punto della trama, diventerà buono.

Nell’Universo DC, il personaggio di Richard Dragon, fu creato negli anni Settanta da Dennis O’Neil e Jim Berry come il più grande esperto di arti marziali esistente al mondo. In questo ruolo, Richard ha servito come agente segreto e vigilante e non era un personaggio cattivo. Solo nel 2011, nei Nuovi 52, il personaggio – istruito dalla Lega degli Assassini – diventa un killer e guida una serie di cattivi decisi a uccidere Freccia Verde ed incassare la ricca taglia sulla sua testa.

La sesta stagione di Arrow tornerà negli Stati Uniti giovedì 12 ottobre su The CW.