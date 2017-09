Arrowverse: le descrizioni e le immagini delle première

The CW rilascia le immagini promozionali e le descrizioni ufficiali delle première di Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow ed Arrow.

Kara (Melissa Benoist) affronta la perdita di Mon-El (Chris Wood) concentrando le sue energie indossando il costume di Supergirl e combattendo contro la misteriosa minaccia che incombe su National City. Alex (Chyler Leigh) confessa un segreto a Maggie (la guest star Floriana Lima) sulle loro imminenti nozze. Un cittadino di National City ha una misteriosa connessione con Kara e Lena (Katie McGrath) compie una mossa rischiosa.

La terza stagione di Supergirl debutterà negli Stati Uniti lunedì 9 ottobre su The CW.

Con Barry (Grant Gustin) nella forza della velocità, Iris (Candice Patton), Kid Flash (Keiynan Lonsdale), Joe (Jesse L. Martin) e Vibe (Carlos Valdes) si sono presi l’incarico di difendere Central City. Tuttavia, quando un potente nemico con tanto di armatura minaccia di distruggere la città se The Flash non riapparirà, Cisco prende una decisione rischiosa per liberare Barry dalla sua prigione. Il Barry che uscirà dalla Forza della velocità, però, non sarà lo stesso che vi è entrato.

La quarta stagione di The Flash debutterà negli Stati Uniti martedì 10 ottobre su The CW.

Quando le Leggende comprendono di aver fratturato il tempo, Rip Hunter (la guest star Arthur Darvill) irrompe con una nuova organizzazione, il Time Bureau, per sollevarli dai loro doveri. Le Leggende sono entusiaste di poter riunire il team, ma una nuova minaccia incombe quando Rory (Dominic Purcell) incontra Giulio Cesare (la guest star Simon Merrells) ad Aruba. Sara (Caity Lotz), Nate (Nick Zano) e Ray (Brandon Routh) ideano così un piano per rubare la Waverider al Time Bureau e cercare di impedire che Giulio Cesare conquisti il mondo moderno.

La terza stagione di Legends of Tomorrow debutterà negli Stati Uniti martedì 10 ottobre su The CW.

Oliver (Stephen Amell) affronta le conseguenze dell’esplosione dell’isola.

La sesta stagione di Arrow debutterà negli Stati Uniti giovedì 12 ottobre su The CW.

