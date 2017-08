Arrowverse: tutte le novità e gli spoiler dai TCA estivi di The CW

Tra gli show di cui si è maggiormente discusso in occasione dei Television Critics Association estivi con le serie dell’Arrowverse, spicca sicuramente Supergirl, il presidente di The CW, Mark Pedowitz, si è trovato infatti nella scomoda posizione di dover difendere la relazione tra il desaparecido Mon-El (interpretato da Chris Wood) e Kara Danvers (Melissa Benoist). Pedowitz ha infatti rivelato ai giornalisti presenti che il personaggio di Mon-El sarebbe tornato nello show in un momento non ben specificato della terza stagione, al che uno dei reporter presenti in sala avrebbe ribadito:

“Non interessa a nessuno“, commento al quale il presidente ha ribattuto:

“Credo che ci siano molte persone che non concordano con lei“.

Dopo questo scambio di opinioni piuttosto acceso Pedowitz ha commentato l’incidente con TVLine affermando:

“Capisco che ad alcuni non piaccia il personaggio di Mon-El, ma sono un grande fan di Chris Wood e Melissa Benoist e lavorano benissimo assieme e sapete che vi dico? Il nostro è il modo giusto di raccontare questa storia“.

Un altro argomento molto caldo di cui si è trattato per quanto concerne Supergirl è lo status della relazione tra Alex (Chyler Leigh) e Maggie. Come già annunciato Floriana Lima non tornerà nella serie come membro fisso del cast, notizia che ha messo comprensibilmente in allarme i fan della coppia. A tal proposito, interpellato da TVLine, Greg Berlanti ha risposto alla domanda se i fan percepiranno una differenza tra le precedenti stagioni e la terza, visto che Maggie potrà essere meno presente sul set:

“Non credo, dopotutto per le persone che amano un personaggio lamentano sempre che non si veda abbastanza nello schermo, tuttavia continueremo ad inserirla il più possibile“. Berlanti non ha rivelato ulteriori dettagli sulla piega che la relazione della ship Sanvers prenderà, ma ha detto:

“Abbiamo cominciato a raccontare questa storia per dare maggiore spazio al personaggio di Alex, perché lei è una delle protagoniste dello show e nonostante tutto vogliamo continuare a parlare della sua vita sentimentale“.

Sul fronte Legends of Tomorrow è stato invece annunciato l’ingresso nel cast di Jes Macallan. Così come riportato da Deadline l’attrice interpreterà il ruolo dell’agente speciale Ava Sharpe, l’ambizioso e spietato membro di un ufficio governativo segreto che ha il compito di proteggere la storia e regolare i viaggi nel tempo. Secondo la descrizione del personaggio, Ava è conosciuta per la facilità con cui instaura e spezza relazioni romantiche a sua piacimento e comodo e soprattutto quando più conviene alla sua missione. La Macallan si unisce ai nuovi membri del cast dello show che comprendono Tala Ashe nel ruolo della hacktivist Zari Adrianna Tomaz, Billy Zane nel ruolo dello showman P.T. Barnum, Neal McDonough (Damien Dahrk), promosso a personaggio fisso e Wentworth Miller (Captain Cold) che tornerà a fare qualche apparizione nella nuova stagione.

Per quanto concerne invece le altre serie le notizia di maggiore rilievo hanno riguardato la rivelazione delle date dei crossover delle serie Arrowverse.

L’azione comincerà lunedì 27 novembre in Supergirl, che sarà seguito da un episodio speciale di Arrow che andrà in onda appositamente lo stesso lunedì invece che al giovedì. Il crossover proseguirà poi martedì 28 novembre in The Flash e si concluderà la stessa sera con l’episodio di Legends of Tomorrow.

Gli autori non hanno rivelato nessun dettaglio sui contenuti del crossover, ma Pedowitz ha specificato che, a differenza dello scorso anno, questa volta il crossover comprenderà tutte le serie e non si limiterà ad iniziare alla fine dell’episodio di Supergirl:

“Riguarderà tutte le serie allo stesso modo e ci sarà del romanticismo nell’aria,” si è lasciato sfuggire il presidente del network.

La terza stagione di Supergirl tornerà negli Stati Uniti lunedì 9 ottobre, la terza di Legends of Tomorrow e la quarta di The Flash torneranno martedì 10 ottobre, mentre la sesta di Arrow verrà trasmessa giovedì 12 ottobre su The CW.

[Foto: The CW]