Benedict Cumberbatch protagonista di The Child In Time

Benedict Cumberbatch produrrà assieme alla BBC l’adattamento per la TV della durata di 90 minuti, scritto da Stephen Butchard, del romanzo del 1987 di Ian McEwan dal titolo The Child In Time.

Cumberbatch interpreterà anche il ruolo del protagonista Stephen Lewis, un autore di libri per bambini di successo la cui figlia scompare improvvisamente, lasciando la famiglia ed il padre completamente sconvolti. L’adattamento televisivo tratterà il difficile tema di un matrimonio distrutto dalla scomparsa di un figlio e di come la coppia affronterà il dolore, fino a che il tempo comincerà a guarire le ferite, la speranza ritornerà ed infine trionferà.

“Ho letto anni fa il romanzo,” ha dichiarato Cumberbatch parlando del progetto. “E da allora ha guadagnato un posto nel mio cuore per la sua bellezza, profondità. Solo Ian McEwan poteva scrivere di una perdita con tanta sincerità. Siamo molto contenti del brillante adattamento di Stephen Butchard e con Julian Farino avremo un fantastico regista in grado di trasmettere l’emozionante verità. Sono davvero fiero che The Child In Time sarà il primo dramma prodotto dalla SunnyMarch TV.”

McEwan ha dichiarato “di essere entusiasta che il suo romanzo sia nelle mani di un team creativo di tale livello. Ricordo con grande commozione l’interpretazione di Benedict dell’adattamento di Atonement. Adesso è un vero onore avere questo grande attore come protagonista di questo progetto.”

Il film per la TV dovrebbe essere trasmesso dalla BBC il prossimo anno.