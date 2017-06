BergamoToons: la masterclass di David Silverman su I Simpson

David Silverman è una delle colonne portanti de I Simpson, l’animatore statunitense lavora nella serie sin dal suo esordio al The Tracey Ullman Show oltre ad essere stato il regista di I Simpson – il film. Quando sabato 24 giugno, ospite del BergamoToons, ha quindi tenuto una masterclass nella magnifica aula magna dell’Università di Bergamo ad ascoltarlo c’era un folto pubblico di appassionati, esperti del settore e sfegatati fan della famiglia più gialla d’America e, come c’era da aspettarsi, Mr. Silverman non ha deluso.

Immagini © Teresa Soldani

Il regista ha mostrato infatti al pubblico presente per l’occasione un incredibile numero di clip ed ha introdotto la sua lectio magistralis parlando un po’ di sé e dell’inizio della sua carriera, cominciata come cartoonist dopo una laurea presso l’Università di Los Angeles ed ha raccontato degli esordi de I Simpson per il The Tracey Ullman Show, per il quale furono creati 48 corti, prima che questi ormai famosissimi personaggi si guadagnassero lo spazio per una serie tutta loro, cominciata nel 1989.

Nella clip: gli esordi de I Simpson

Silverman ha anche testato la conoscenza del pubblico in materia, chiedendo loro se sapessero il motivo per cui i Simpson siano gialli, la risposta è che, non avendo l’attaccatura dei capelli, è stato scelto per loro un colore diverso dal rosa, per non farli apparire troppo ridicoli con i capelli di quella tinta.

Il regista ha inoltre divertito il pubblico con diverse curiosità sulla serie, rivelando – per esempio – che l’ormai famoso “D’oh” di Homer si deve ad Oliver Hardy, del duo di Stanlio e Ollio o che il personaggio di Lisa, al’inizio della serie, non aveva un carattere ben definito e che solo grazie ad una casuale osservazione di uno dei produttori fatta intorno ad un tavolino, si decise di fare di lei il genio incompreso della famiglia, nonché ottima suonatrice di sax. E per chi si chiedesse se sia un caso che Lisa suoni uno strumento quando Silverman stesso è un ottimo musicista, la risposta è che non è affatto e che lui stesso suggerì che la secondogenita della famiglia suonasse questo strumento, per essere precisi inizialmente propose la tuba, poi venne prescelto il sax. Il cartoonist, rispondendo ad una delle domande del pubblico, ha anche confermato la voce secondo cui il bianco del volto di Krusty il clown non sia cerone, ma il suo vero tono della pelle, causato dagli eccessi con l’alcool e le droghe.

Come accennavamo, l’ospite d’onore del BergamoToons ha mostrato molte scene tratte dalle serie ed una delle più minuziosamente analizzate è stata quella nel nono episodio dell’ottava stagione, Il viaggio misterioso di Homer, animata da Silverman stesso, in cui Homer fa indigestione di chili e finisce per fare una specie di trip causato dalla pietanza super piccante. Il regista ha mostrato diverse parti della scena al rallentatore, uno dei modi – ha spiegato – in cui godere al meglio del lavoro degli animatori, mostrando come il personaggio sembri sostanzialmente liquefarsi.

Un’altra scena che abbiamo analizzato, sempre animata da Silverman, è stata quella dell’attacco cardiaco di Homer, nell’undicesimo episodio della quarta stagione dal titolo Homer’s Triple Bypass, in cui – sempre godendo dello sketch a rallentatore – è possibile godere di tutte le espressioni del capostipite della famiglia Simpson, nonché di ciò che è tutt’oggi conosciuta come la firma del lavoro del regista, al quale va il merito proprio di aver portato alla ribalta ed esaltato gli eccessi espressivi del personaggio.

David Silverman ha anche parlato del ruolo fondamentale della musica nell’animazione – esibendosi tra l’altro in un brevissimo concerto con la sua inseparabile tuba – e spiegando quanto importante sia per un animatore avere un buon senso del ritmo e che, se si riesce a percepire ad orecchio una discordanza in una scena, si è anche in grado di vederla quando si anima una scena, aiutando così a comprendere cosa funzioni e cosa no in una scena e quale sia il ritmo sbagliato.

Sempre con l’aiuto della tuba, Silverman ha aiutato il pubblico a comprendere quanto lavoro ci sia dietro una puntata de I Simpson, nell’animazione ogni secondo contiene infatti 24 fotogrammi e ogni secondo corrisponde in sostanza ad un battito musicale, ragione per cui musica ed animazione sono così intrinsecamente legati, molti animatori – ci ha infatti raccontato – sono anche musicisti, esattamente come lui, proprio perché la musica aiuta a comprendere l’importanza del tempismo in questo complesso mestiere.

Silverman ha concluso la sua masterclass tra gli applausi del pubblico ed ha anche risposto a moltissime delle domande a lui poste rivelando particolari sulla serie e sul lavoro degli sceneggiatori e il loro rapporto con il reparto di animazione ed oltre a prestarsi a firmare centinaia di autografi, ha regalando al BergamoToons uno dei momenti più interessanti di questa tre giorni dedicata all’animazione.