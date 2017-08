Big Little Lies: per la HBO la seconda stagione sarebbe sempre più vicina

La notizia è ormai ufficiale e confermata da tutti i media americani, Big Little Lies tornerà per una seconda stagione.

In occasione dei Television Critics Association estivi, tenutisi mercoledì scorso, il presidente della programmazione della HBO, Casey Bloys, ha confermato di aver chiesto all’autrice Liane Moriarty di “fare un tentativo” di cominciare a scrivere una trama per una potenziale seconda stagione, aggiungendo:

“Sono molto curioso di vedere cosa scriverà“.

Due delle protagoniste della serie, Nicole Kidman e Reese Witherspoon, hanno entrambe già confermato di essere interessate a tornare a recitare nello show in caso di una seconda stagione, mentre il regista Jean-Marc Vallée, che ha diretto tutti gli episodi della prima stagione ha già dimostrato di non essere assolutamente d’accordo con l’idea di proseguire la serie:

“Non c’è verso e non c’è ragione di fare una seconda stagione“, aveva dichiarato in un’intervista con Vulture. “Era il finale perfetto ed il progetto era stato concepito come una miniserie, scritta in modo tale da lasciare allo spettatore il compito di immaginare cosa sarebbe successo dopo“.

Nonostante le dichiarazioni piuttosto definitice del regista, secondo Bloys ci sarebbe comunque margine di trattativa:

“So cosa ha detto Jean-Marc, ma Nicole e Reese possono essere molto persuasive. prima dobbiamo vedere il materiale e capire se vale la pena investirci tempo e se la risposta è sì, allora ci occuperemo della questione della regia“.

[Foto: HBO]