Big Little Lies potrebbe tornare per una seconda stagione

Big Little Lies potrebbe non essere finita con la sua prima stagione.

La miniserie della HBO, con protagoniste Reese Witherspoon, nel ruolo di Madeline Martha Mackenzie, Nicole Kidman in quello di Celeste Wright e Shailene Woodley in quello di Jane Chapman, trasmessa in Italia da SKY Atlantic, e tratta dal romanzo Piccole grandi bugie di Liane Moriarty potrebbe avere un inaspettato seguito. L’autrice ha dichiarato di essere stata contattata per provare a buttare giù qualche idea per un potenziale seconda stagione:

“Ho cominciato a pensare a cosa sarebbe successo se la serie sarebbe davvero continuata,” ha dichiarato al The Sydney Morning Herald. “I produttori mi hanno chiesto di vedere se potevo proporre loro qualche idea, non scriverei un altro libro, ma forse potrei scrivere una nuova storia e vedere cosa succede. Sono completamente aperta all’idea, perché, una volta che ho cominciato a prendere in considerazione l’idea, è stato divertentissimo immaginare cosa avrei potuto fare e pensare ai personaggi e c’è decisamente spazio per creare qualcosa di nuovo.”

La Morarity ha detto che, per esempio, la seconda stagione “potrebbe approfondire la storia di Bonnie’s (Zoë Kravitz), oltre a raccontare cosa accadrebbe a celeste ora che è vedova. Anche questa è una domanda interessante, quando si ha avuto una relazione come la sua, come ci si sente dopo?”

La Kidman e la sua co-star Reese Witherspoon, che hanno anche prodotto il progetto, hanno dichiarato di essere interessate alla possibilità di tornare a Monterey. L’unica voce fuori dal coro è quella del regista Jean-Marc Vallée che ha dichiarato come quella che abbiamo visto sia la fine perfetta:

“Non c’è ragione di fare una seconda stagione, la serie era concepita per averne solo una e finisce in un modo in cui sta al pubblico immaginare cosa accadrà. Se facessimo una seconda stagione, spezzeremmo quel bellissimo incantesimo e lo rovineremmo”.