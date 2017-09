Intervistata sul red carpet degli Emmy in merito alla serie Blindspot, che tornerà negli Stati Uniti a fine ottobre, la protagonista Jaimie Alexander ha rivelato ai microfoni di TVLine che la terza stagione sarà più incredibile che mai. La serie che ripartirà con una première girata nella nostra Venezia, riprenderà con un salto temporale di due anni rispetto a dove ci aveva lasciato l’anno precedente e le prime parole della Alexander per descrivere quello che il pubblico vedrà sono state:

“O mio Dio, non potete nemmeno immaginare cosa stiamo facendo quest’anno, io stessa non ci credevo!”

L’attrice ha poi proseguito parlando dell’arrivo di Mary Stuart Masterson, il cui ruolo resta per lo più velato dal mistero e che EW ha da poco annunciato essere entrata nel cast dello show nel ruolo di un agente di alto grado dell’FBI, ma oltre a lei la stagione sarà popolata di nuovi personaggi che “avranno una forte connessione con Jane e che lei non ricorda“. Secondo la protagonista il pubblico sarà completamente scioccato dalla nuova stagione che, come sempre, sarà ricca di scene d’azione e nuovi stunt.

Sempre grazie a EW, che ha annunciato la notizia in esclusiva, sappiamo che anche Kristina Reyes (Shades of Blue) è entrata nel cast della serie in un ruolo ricorrente e nei panni di Avery, un’esponente dell’alta società dal passato complicato che incrocia il suo cammino con Weller (Sullivan Stapleton), anche nel caso della Reye, che apparirà in cinque episodi, i dettagli sul ruolo del suo personaggio sono mantenuti segreti, sebbene si mormori avrà un ruolo fondamentale nella stagione. L’annuncio dell’ingresso dell’attrice nella stagione ha seguito solo di pochi giorni quello di Tori Anderson (No Tomorrow) che, sempre secondo EW, interpreterà Blake, un’altra esponente dell’alta società che stringerà amicizia con Roman (Luke Mitchell), anche se sembra nascondere un secondo fine:

“Blake è una donna d’affari intelligente e molto affascinante e voleranno scintille quando incontrerà Roman per la prima volta,” ha dichiarato Martin Gero, lo showrunner della serie, quando gli è stato chiesto se tra i due nascerà una storia romantica.

Nel frattempo, la protagonista della serie Jaimie Alexander ha condiviso sul suo account Twitter la prima immagina ufficiale della terza stagione che mette in risalto i misteriosi tatuaggi luminescenti di Jane.

La terza stagione di Blindspot debutterà negli Stati Uniti venerdì 27 ottobre sulla NBC.