Blindspot 3: Shepherd non tornerà nella serie

Ad agosto Deadline aveva riportato la notizia che Michelle Hurd (Blindspot) sarebbe entrata nel cast di Lethal Weapon nel ruolo del diretto superiore di Brooks Avery (Kevin Rahm) nonché capo della polizia Gina Santos, una donna che un passato in comune con Murtaugh. Nonostante il felicissimo matrimonio di Roger con Trish (Keesha Sharp), tra i due si sprigionerà una notevole tensione sessuale. Inizialmente era stato riferito che la Hurd sarebbe comunque apparsa in alcuni episodi di Blindspot, anche se non più come personaggio fisso.

TVLine, tuttavia, smentisce questa notizia e annuncia ufficialmente che il temibile personaggio, nonché la nemesi della Jane Doe di Jaimie Alexander non tornerà nello show e la notizia è stata ufficialmente confermata dallo showrunner e creatore di Blindspot, Martin Gero.

ARGOMENTO CORRELATO – CASTING NEWS PER BLINDSPOT E ALTRE NOTIZIE DAL FRONTE TV

“Ancora non abbiamo nessun programma di farla tornare“, ha dichiarato Gero. “A causa del suo talento è una persona piuttosto occupata, noi la adoriamo e ci piacerebbe che tornasse in qualche modo, ma al momento non abbiamo pensato a nulla“.

Nel finale della seconda stagione dello show, il piano della diabolica ex militare per distruggere il Governo degli Stati Uniti era stato sventato e l’ultima immagine che gli spettatori avevano visto del personaggio era quella in cui Nas (Archie Panjabi) la stava interrogando, riservandole lo stesso trattamento che la CIA aveva riservato alla protagonista dello show alla fine della prima stagione.

ARGOMENTO CORRELATO – LETHAL WEAPON 2: IMMAGINI PROMOZIONALI E SPOILER DELLA SECONDA STAGIONE

La terza stagione di Blindspot debutterà negli Stati Uniti venerdì 27 ottobre sulla NBC con una première tutta girata nella nostra bellissima Venezia.