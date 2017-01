E’ difficile capire se questo show avrà davvero il tempo per redimersi, ma la seconda stagione riprende con il piedi giusto dopo la pausa natalizia e ricomincia esattamente da dove ci aveva lasciato prima dello hiatus rispondendo praticamente subito alla domanda che, più di ogni altra, ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso: chi è la vittima dello sparo Patterson o Borden?

Ad avere la peggio nello scontro è proprio la Patterson, che si ritrova con un proiettile nello stomaco, ma viene salvata dalla morte proprio da Borden il quale, ormai, ha scoperto il suo vero gioco e si mostra per la prima volta per la persona che è, tanto da chiamare la temutissima Shepherd per rivelarle di aver catturato un membro tanto importante della squadra di Weller. Da quel momento, e per quasi tutta la durata dell’episodio, Patterson verrà torturata da Shepherd e da Borden che – non dimentichiamolo – nonostante il suo tradimento, aveva ammesso di amarla davvero, ma il genio dell’informatica si rivela molto più tosta e leale del previsto e rifiuta di fornire ai due qualsiasi informazione che possa nuocere ai suoi compagni, fino al momento in cui Shepherd, rendendosi conto che non cederà davvero, non decide di ucciderla, con il benestare del “buon dottore” il quale, per lo meno, decide di concederle una morte non dolorosa… ah, l’amore! La trasformazione di Borden o piuttosto la sua capacità di recitare sono stati davvero notevoli in tutta la prima stagione e negli episodi che hanno preceduto quello di ieri sera, perché l’uomo sembra completamente trasformato ed anche molto, molto incoerente. Nella sua mente, poiché il governo è responsabile della morte dell’amata moglie, le sue terribili azioni acquistano incredibilmente una giustificazione, la sua perdita è una ragione sufficiente per tradire, torturare ed uccidere una persona per cui lui stesso ha ammesso di provare dei sentimenti, ma la spiegazione che l’uomo sia semplicemente uscito fuori di testa sembra davvero troppo povera per dare un senso alle sua azioni. Sorprendentemente inoltre il dottore, che aveva sempre dato l’impressione di essere tutto tranne che una persona aggressiva o tanto meno atletica, in uno scontro corpo a corpo con Weller, quando finalmente la squadra riuscirà a rintracciare Patterson e a salvarla, finirà per avere la meglio. In un autentica trasfigurazione da dottor Jekyll e Signor Hyde,Borden ora sembra diventato l’uomo da cui proteggersi, soprattutto ora che Shepherd ha perso, con la fuga di Roman, il suo “braccio armato“.

A proposito di Roman, l’uomo, ancora ferito, è in fuga con la sorella e completamente confuso dagli effetti dell’iniezione che Jane gli ha fatto per cancellargli la memoria, tanto che ad un certo punto l’aggredirà e fuggirà con la sua auto avendo la meglio su di lei, salvo ricontattarla uno volta che si troverà solo e completamente incapace di capire cosa fare della sua vita. Shepherd però è in agguato e rintracciando la telefonata viene a sapere che Jane ha cancellato la memoria del figlio e prepara una trappola per catturarlo, l’istinto di Roman – in una scena di lotta all’interno di un diner davvero notevole – gli salverà però la vita fino all’arrivo della cavalleria nella persona di Jane e Weller giunti per salvarlo. Chi non è tuttavia convinto dell’utilità del Roman all’interno dell’FBI è il nuovo direttore il quale, dopo un ossessivo e piuttosto inutile interrogatorio a un uomo senza memoria, decide di consegnarlo alla CIA, condannandolo di fatto allo stesso destino di torture al quale sembrava condannata Jane all’inizio della stagione. A salvare Roman giunge questa volta Weller che minaccia di lasciare il Bureau e la squadra se Roman verrà consegnato nelle mani della CIA. Il direttore sembra cedere al suo ricatto, sebbene non ci venga chiarito il perché lo faccia, e Roman viene consegnato al team di Weller con l’obbligo di tenerlo rinchiuso ed impedire che nuoca a chi che sia.

Ad essere momentaneamente chiamata fuori dai giochi ed accusata di essere responsabile della morte dei 10 agenti periti nell’attentato del finale di metà stagione è invece Nas che si vede costretta a lasciare la squadra, seppure con la promessa di Weller che farà di tutto per riportarla indietro. Considerando il genere di spaccatura che tuttavia il personaggio ha portato all’interno della squadra, non sarebbe poi un così grande danno vederla andare davvero via per sempre, se c’era una cosa che la prima stagione era riuscita a fare, era stata proprio quella di costruire l’idea di un team coeso, formatosi sul campo e con il tempo, anche nonostante le iniziali perplessità reciproche. Quella che vediamo oggi è lungi dall’essere la stessa squadra, segreti, verità nascoste e risentimenti sembrano farla da padrone e lo spirito che il gruppo era riuscito a costruire sembra ormai perso per sempre.

Come se non bastasse, dopo una serie di segnali che – molto sinceramente – erano sembrati a tutti piuttosto contraddittori, Reade bacia Zapata, ma lei gli dice chiaramente che possono essere solo amici.

Patterson, la vera supereroina dell’episodio, da un letto di ospedale ed ancora ammaccata a causa delle torture subite, con un computer riesce a trovare la vera identità di Borden (il che – lo ammettiamo – fa mettere un po’ in discussone la capacità di fare controlli da parte dell’FBI) e mostra anche a Weller un documento con un rendering di tutti i tatuaggi sul corpo di Jane, con una sorpresa, l’immagine di un leopardo sul collo della donna, invece di quella di un uccello che loro ben conoscono, che potrebbe nascondere degli indizi importanti.