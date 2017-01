Bones 12: il cast si congeda ai TCA e parla di un possibile ritorno

A sorpresa ai TCA (Television Critics Association) della FOX tenutisi ieri c’era anche il cast di Bones quasi al completo (mancava solo TJ Thyne) oltre al creatore della serie Hart Hanson ed agli ultimi showrunner della serie, giunta ormai alla sua ultima stagione che viene trasmessa proprio in questi giorni negli Stati Uniti. L’occasione è stata evidentemente ghiotta per Hanson per potersi levare qualche sassolino dalla scarpa e per il cast per parlare di un eventuale ritorno dello show in futuro.

Hanson è stato molto diretto parlando del network quando ha dichiarato di aver spesso combattuto contro la Fox nella sua lunga permanenza nella serie:

“A volte non si sapeva se ci avrebbero rinnovato ed eravamo spesso arrabbiati e chiamavamo il network per avere più promozione. Ero furioso quando ci hanno spostato al venerdì ed al tempo ebbi una grossa discussione con Preston Beckman, che è qualcuno con cui non è piacevole litigare. Era un duro! I nostri fan si facevano sentire ed erano appassionati e decisamente categorici e ci avrebbero seguito ovunque,” ha proseguito Hanson, dando credito ai fan di aver contribuito al duraturo successo dello show, nonostante le resistenze del network, una serie che ha visto cambiare ben quattro presidenti alla guida della Fox ed è stato trasmesso in 20 slot diversi in 12 anni, una situazione tale che, ad un certo punto, l’atteggiamento di Hanson nei confronti dell’esecutivo, per sua stessa ammissione, è stato quello di cominciare dire: “Dai, provate a ucciderci se ci riuscite” ha spiegato il creatore della serie che ha definito se stesso e tutto il cast e la troupe della serie “gli scarafaggi della Fox“, quelli impossibili da schiacciare.

In quanto alla possibilità di un ritorno della serie, quello più scettico si è dimostrato David Boreanaz, che ha detto: “E’ onestamente una domanda molto difficile a cui rispondere, non so cosa succederà da qui a sei ore. Tutto è possibile nella vita, ma io personalmente tendo a guardare in avanti, non mi piacciono le riunioni ed in generale non mi piace guardarmi indietro“, ha ammesso Boreanaz che ha anche aggiunto che il suo più grande rimpianto è non aver potuto interpretare l’agente Seeley Booth da vecchio. Alla domanda su una possibile reunion la protagonista Emily Deschanel ha invece risposto:

“Vorrei che passasse un po’ di tempo prima che prenda in considerazione l’idea, abbiamo messo 12 anni delle nostre vite in questa serie, che non è poco, sarebbe emozionante dirsi addio e poi la settimana dopo dire ‘Ok, siamo tornati!’ Deve necessariamente trascorrere un po’ di tempo“.

Gli ospiti del panel hanno anche parlato dell’ultima stagione e che lo show è stato cancellato, anche se cast, troupe e produzione non erano necessariamente d’accordo:

“Non è stata una nostra decisione,” ha spiegato Hanson. “Ci è stato detto che sarebbe stato il nostro ultimo anno, non siamo stati noi a chiamare il network e dire che avremmo voluto finirla qui, non se dire se siamo tutti molto scioccati o sconvolti per il gatto che sia il nostro ultimo anno“, una dichiarazione che Emily Deschanel ha condiviso:

“Non lo abbiamo deciso noi, abbiamo fatto un ottimo cammino!“

Ai protagonisti e produttori è stato poi chiesto quale sia stata la loro guest star preferita e sono stati citati Stephen Frye, Betty White, Cindy Lauper, David Allen Grier, Hal Holbrook, Heavy D, Linda Lavin, con Hart Hanson che ha apertamente ammesso di aver “usato lo show senza vergogna per incontrare le persone che ammiravo“.

Che lo show abbia o meno un seguito, secondo la Deschanel questi 12 episodi lo concluderanno in maniera “molto soddisfacente” per il pubblico.

Quel che è certo, inoltre, è che ai due protagonisti mancherà molto lavorare assieme come hanno dichiarato ai microfoni di ETOnline:

“Per me il cameratismo e la troupe sono sempre stati essenziali,” ha detto infatti Boreanaz “come lo è stato poter lavorare con la mia bellissima co-star, mi ha dato così tanto affetto e mi ha supportato tanto da rendermi tutto molto facile ogni giorno. Abbiamo aperto i nostri cuori l’uno all’altra e ci fidiamo l’uno dell’altra, il che ci ha dato molto materiale su cui lavorare e questa cosa si è sviluppata fino a diventare questo piccolo show di cui abbiamo fatto parte. Sono veramente felice ed orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto.”

E anche la Deschanel non ha avuto parole meno belle per il suo collega di lavoro:

“La nostra amicizia e collaborazione sul lavoro è una cosa che mi mancherà davvero molto, come mi mancheranno le risate sul set e il cercare di mantenere il controllo per non rovinare una scena e tutti quei momenti speciali che hanno segnato questi anni davanti e dietro la telecamera“.

La dodicesima stagione di Bones va in onda negli Stati Uniti ogni martedì su Fox.