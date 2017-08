Casting News: i nuovi ingressi nel cast di Arrow e Grey’s Anatomy

Nonostante nella sesta stagione di Arrow non ci sarà più Adrian Chase a minacciare l’identità segreta del supereroe, non significa che il suo segreto sia comunque al sicuro. The CW ha infatti annunciato l’ingresso nel cast dello show di Sydelle Noel (GLOW) che interpreterà un personaggio ricorrente, nella fattispecie l’agente dell’FBI Samandra Watson alla quale verrà assegnato l’indagine sulle sospette connessioni tra il sindaco Oliver Queen e Green Arrow. Samandra è descritta come una donna “intelligente, posata e pratica“.

Oltre al suo ruolo in Glow, l’attrice compare anche nel film della Marvel Blank Panther.

La sesta stagione di Arrow, lo ricordiamo, riprenderà negli Stati Uniti giovedì 12 ottobre su The CW.

ARGOMENTI CORRELATI – GREY’S ANATOMY: MATTHEW MORRISON NEL RUOLO DEL MARITO DI JO WILSON

Altre novità giungono invece dal set della quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy, Abigail Spencer, protagonista di Timeless, sostituirà Bridget Regan in un arco narrativo della stagione, nel ruolo della sorella di Owen (Kevin McKidd), Megan Hunt. La donna, un chirurgo militare come il fratello, fidanzata con Nathan Riggs (Martin Henderson) e data per morta dopo un incidente di elicottero in una zona di guerra, viene ritrovata dopo 10 anni ancora viva.

La Regan, impegnata sul set di Last Ship, non avrebbe potuto riprendere il ruolo, motivo per cui gli autori hanno deciso di sostituirla con la protagonista del redivivo Timeless, senza che questo nuovo ruolo entri in conflitto con i suoi impegni con la NBC.

ARGOMENTI CORRELATI – SERIE TV: LA NBC CANCELLA TIMELESS, ANZI INVECE NO

Il cast di Timeless, infatti, non si riunirà per girare la seconda stagione prima di novembre (per andare probabilmente in onda intorno a marzo 2018), una condizione che lascia alla Spencer tutto il tempo per recitare in Grey’s Anatomy.

La quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy riprenderà negli Stati Uniti giovedì 28 settembre sulla ABC.