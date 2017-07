Casting news: i nuovi ruoli di Michael C. Hall, Katja Herbers, Olivia Munn e Ioan Gruffudd

Michael C. Hall (Dexter) entra nel cast della serie originale Netflix, Safe, thriller tratto dai romanzi di Harlan Coben. L’attore interpreterà il ruolo di Tom, un vedovo con due figlie adolescenti che vive in una piccola comunità, quando una delle ragazze esce di nascosto per partecipare ad un party, la ragazza scompare e alla sua sparizione segue poi un omicidio che rivela una serie di insospettabili segreti che coinvolge la piccola comunità.

Danny Brocklehurst (Shameless) è l’autore ed il produttore esecutivo dello show e lo show è attualmente in produzione per essere rilasciato dalla piattaforma nel 2018.

Sin dal suo addio al personaggio del serial killer in Dexter, Hall ha prestato la propria voce a diversi personaggi animati ed il nuovo dramma di Netflix segnerà il suo ritorno in TV.

Katja Herbers (The Leftovers) entra invece nel cast della seconda stagione di Westworld. L’attrice entra nella seconda stagione della serie della HBO con un ruolo fisso, una donna di nome Grace, una fan del parco, che arriva proprio quando la situazione comincia ad andare seriamente fuori controllo. Anche Louis Herthum (il padre di Dolores, Peter Abernathy) e Talulah Riley (ed Angela) sono stati recentemente promossi a regular per la prossima stagione.

Oltre al suo ruolo in The Leftovers, la Herbers ha recitato nelle serie Manhattan e The Americans.

La seconda stagione di Westworld, con i suoi 10 episodi, dovrebbe tornare in televisione nel 2018.

Olivia Munn entra invece nel cast di Six.

L’ex protagonista di Newsroom è stata scritturata per un ruolo nella seconda stagione del dramma storico di History, nel ruolo di Gina, una spietata operativa della CIA che viene promossa ad un alto grado dell’Ufficio Operativo. oltre al suo ruolo in The Newsroom, l’attrice ha di recente lavorato in New Girl, Greek, Beyond the Break, Attack of the Show! e The Daily Show With Jon Stewart. La seconda stagione della serie comincerà la produzione proprio in questi giorni a Vancouver, in Canada e nella serie torneranno i protagonisti Barry Sloane, Kyle Schmid, Juan Pablo Raba, Edwin Hodge, Brianne Davis, Nadine Velazquez, Dominic Adams, Jaylen Moore e Lindsley Register, mentre Eric Ladin (The Killing) si è unito al cast nel ruolo di Trevor, un ex SEAL che si unirà al team.

Deadline annuncia in esclusiva che Ioan Gruffudd è stato scritturato per la parte del protagonista nel nuovo dramma australiano Harrow, primo show che nascerà dalla collaborazione internazionale degli ABC Studios International, di proprietà della Disney. Stephen M. Irwin (Secrets & Lies) ed il produttore Leigh McGrath sono i creatori dello show che sarà composto di 10 episodi: la serie racconterà la storia del dottor Daniel Harrow, un brillante e decisamente particolare, patologo forense. Harrow è inosservante delle regole e ha una totale mancanza di empatia nei confronti delle vittime che lo aiutano a risolvere casi molto complessi, quando un terribile segreto proveniente dal suo passato minaccerà la sicurezza della sua famigla, Harrow dovrà usare tutti i mezzi a sua disposizione per mantenere sepolto un crimine.