Casting news: le novità dai set di Legends of Tomorrow, Lethal Weapon e Gotham

Tra le serie dell’Arrowverse Legends of Tomorrow è quella su cui abbiamo meno informazioni, ma anche da qui sono emerse delle novità, come il casting di un personaggio molto particolare: la madre di Ray Palmer (Brandon Routh).

TVLine ha infatti annunciato in esclusiva che Susie Abromeit, che ha recitato tra le altre serie in Jessica Jones, Chicago Med e Devious Maids, farà un’apparizione nelle vesti della madre del geniale e pasticcione protagonista di Legends, comparendo ovviamente nel passato e precisamente negli anni ottanta, così come testimonia il post dell’attrice affidato alla sua pagina Instagram.

Come era stato annunciato al Comic-Con, nel quarto episodio della terza stagione, le Leggende torneranno negli ottanta per investigare sul passato di Ray, occasione nella quale incontreranno sua madre e probabilmente il fratello Sydney , che sarà interpretato dallo stesso Brandon Routh.

Dal set della quarta stagione di Gotham, apprendiamo invece – sempre grazie a TVLine – di due nuovi ingressi nel cast dello show, quello di Marina Benedict, che avrà un ruolo ricorrente nei panni di Cherry, la proprietaria di un fight club situato in uno dei quartieri più pericolosi di Gotham, descritta come una vera dura che servirà da alleata, ed a volte da avversaria, per Ed Nygma, Solomon Grundy ed altri personaggi e di Benjamin Stockham, che interpreterà il ruolo di Alex Winthrop, un amico del giovane Bruce Wayne.

Per quanto concerne la seconda stagione di Lethal Weapon, fa il suo ingresso nel cast Adrian Pasdar (Agents of S.H.I.E.L.D., Colony, Supergirl) nei panni di un artista della truffa che nella sequenza iniziale del quarto episodio “deruberà delle persone in un jet privato e scapperà usando un paracadute“, ha anticipato lo showrunner Matthew Miller a TVLine, aggiungendo che l’episodio tratterà il tema del rapporto padre/figlia. Tra i volti già noti nella serie, viene confermato anche il ritorno di Thomas Lennon nel ruolo dell’avvocato Leo Getz.

La terza stagione di legends of Tomorrow, tornerà negli Stati Uniti il 10 ottobre su The CW, la quarta stagione di Gotham tornerà su Fox USA il 21 settembre mentre la seconda stagione di Lethal Weapon riprenderà, sempre negli Stati Uniti e sempre su Fox, il 26 settembre.