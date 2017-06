Casting news: nuovi ruoli per Billy Zane, Jason O’Mara, Zachary Levi e Morris Chestnut

Qualche novità dai casting per la prossima stagione televisiva 2017-18 così come annunciate da TV Line:

Billy Zane entra nella terza stagione di Legends of Tomorrow nel ruolo dell’uomo dello spettacolo e politico P.T. Barnum, fondatore del Circo Barnum & Bailey, conosciuto anche come “il più grande spettacolo sulla terra”. L’attore avrà un ruolo come guest star in uno dei nuovi episodi, tornando quindi a recitare con Victor Garber, con cui lavorò in Titanic, che nella serie interpreta il ruolo del dottor Martin Stein, una delle metà di Firestorm. Proprio come nel famoso film, Zane sarà il cattivo di puntata, ha dichiarato il produttore esecutivo Phil Klemmer, asserendo anche che Barnum è anche “solo un uomo che vuole mettere su un bello spettacolo “.

La terza stagione di Legends of Tomorrow tornerà negli Stati Uniti su The CW, martedì 10 ottobre, subito dopo The Flash.

Come riportato da Deadline Jason O’Mara (Agents Of S.H.I.E.L.D.) si è invece unito al cast della terza stagione del dramma di Amazon The Man in the High Castle in un ruolo fisso. L’attore interpreterà il personaggio di Wyatt Price, un nuovo leader che si opporrà ai personaggi interpretati da Alexa Davalos, Rupert Evans e Rufus Sewell. Dopo essere sfuggito alla guerra in Europa, la famiglia di Price si stabilisce a New York poi fugge nuovamente con l’inizio dell’invasione nazista stabilendosi nella Zona Neutrale. Qui ha imparato a sbarcare il lunario con piccoli furti, per poi entrare nel mercato nero per vendere beni e servizi illegali, ma Wyatt non è solo un sopravvissuto, quanto un uomo che crede ancora nei valori che furono dell’America e che pensa che la Zona Neutrale meriti di essere preservata e salvata.

Zachary Levi si unisce al team del revival di due ore di Psych di USA Network. Il protagonista di Chuck ed ideatore del Nerd HQ interpreterà il ruolo di un uomo misterioso e malvagio. Qui di seguito la descrizione ufficiale dell’atteso revival della serie che vedrà recitare di nuovo assieme James Roday, Timothy Omundson, Maggie Lawson, Corbin Bernsen e Kirsten Nelson:

“Gli ambiziosi amici – assieme ad alcuni personaggi tra i più amati dai fan – torneranno durante le vacanze dopo che un misterioso aggressore comincerà a prendere di mira uno di loro. Assisteremo quindi ad una commedia emozionante, mentre l’imprevedibile team di Psych darà la caccia al cattivo e perseguirà giustizia… e cibo!”

Dopo la cancellazione di Rosewood da parte della Fox, Morris Chestnut ha già trovato un nuovo ruolo e si unirà al cast della seconda stagione del dramma legale prodotto da Amazon dal titolo Goliath nel ruolo del vice procuratore distrettuale Hakeem Rashad, un avvocato con una lunga storia di rivalità con l’avvocato difensore Billy McBride, interpretato nella serie da Billy Bob Thornton che ha vinto un Emmy per il suo ruolo.

La seconda stagione della serie dovrebbe debuttare nel 2018.