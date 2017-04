Mary Stuart Masterson sarà la speciale guest star del finale della seconda stagione di Blindspot, i dettagli sul suo ruolo sono al momento tenuti segreti e si sa solo che interpreterà il ruolo di un’ufficiale di alto rango dell’FBI. La Masterson, conosciuta per film come Un meraviglioso batticuore e Benny & Joon ha di recente ripreso il suo ruolo della deputata Jenna Flemming in NCIS. Tra le altre apparizioni in TV ricordiamo i suoi ruoli in Mercy, Law & Order: SVU, Blue Bloods e The Good Wife.

La seconda stagione di Blindspot, che non è stato ancora rinnovato dalla NBC, va in onda negli Stati Uniti ogni mercoledì.

NEWS IN PILLOLE

Dana Ashbrook (Twin Peaks) sarà la guest star di un episodio di Chicago P.D. in cui interpreterà il ruolo di una ex drogata che fungeva da informatrice e che ha finito di scontare una lunga condanna, che conosce un oscuro segreto riguardante il passato di Voight.

John Leguizamo (Bloodline) entra nel cast della serie evento in sei episodi Waco, che debutterà per la Paramount nel 2018, l’attore interpreterà il ruolo ddell’agente dell’ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) Robert Rodriguez. La serie racconterà lo scontro tra i rappresentanti della setta dei Davidiani, con a capo il loro leader David Koresh (Friday Night Lights) e l’FBI e l’ATF, che nel 1993 tenne per 51 giorni l’America con il fiato sospeso.

Mario Lopez presenterà il nuovo gioco a premi della CBS dal titolo Candy Crush che debutterà domenica 9 luglio.

La Fox ha rilasciato il nuovo promo di Brooklyn Nine-Nine che tornerà in onda negli Stati Uniti martedì 11 aprile: “Preparatevi per tante risate con la vostra squadra preferita!“