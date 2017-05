CBS: il network ordina nuove serie per la stagione 2017-18

Anche la CBS allinea una serie di nuovi show, tra drammi e commedie, per la prossima stagione televisiva 2017-18, tra quelli scelti in questi giorni troviamo:

La sit-com By the Book, con protagonisti Jay R. Ferguson e David Krumholtz (Numb3rs). La serie è basata sull’omonimo libro di A.J. Jacobs e segue la vita di un uomo che scegli di vivere la sua vita matrimoniale secondo le regole della Bibbia. Nel cast also troviamo anche Ian Gomez (Supergirl, Cougar Town), Camryn Manheim (The Practice), Lindsey Kraft (Getting On) e Tony Rock (Everybody Hates Chris).

Instinct, prodotta da Michael Rauch, Alex Kurtzman, Heather Kadin, James Patterson, Bill Robinson, Leopoldo Gout, Alan Cumming e Marc Webb vede un ex operativo della CIA che è riuscito a costruirsi una nuova vita come professore e scrittore, il quale viene trascinato di nuovo nella sua vecchia vita quando viene chiamato dal Dipartimento di Polizia di New York perché li aiuti con l’indagine su un serial killer. Nel cast troviamo Alan Cumming, Bojana Novakovic, Daniel Ings, Naveen Andrews, Khandi Alexander

Seal Team, è prodotto da Ben Cavell, Ed Redlich, Sarah Timberman, Carl Beverly e Chris Chulack e segue le vite professionali e private dei membri di una squadra di élite di Navy SEAL, dal loro ingresso nel corpo fino alla pianificazione e all’esecuzione di rischiose missioni che li portano in tutto il mondo. Nel cast troviamo David Boreanaz, Max Thieriot, Neil Brown Jr., A.J. Buckley, Toni Trucks e Jessica Paré.

S.W.A.T., è un nuovo dramma prodotto da Aaron Thomas, Shawn Ryan, Neal Moritz, Marney Hochman, Danielle Woodrow, Pavun Shetty e Justin Lin ispirata dall’omonimo film con protagonista Shemar Moore nel ruolo di un sergente appena scelto per comandare una nuova squadra della S.W.A.T. della polizia di los Angeles, oltre a Shemar Moore nel cast troviamo Stephanie Sigman, Alex Russell, Jay Harrington, Lina Esco, Kenny Johnson, Peter Onorati.

Winsdom of the Crowd, prodotto da Ted Humphrey, Avi Nir, Alon Shtruzman, Peter Traugott, Rachel Kaplan, Dror Mishani, Shira Hadad e Adam Davidson è ispirato dall’idea che milioni di menti siano meglio di una sola. Un visionario innovatore crea una speciale applicazione crowdsourcing per risolvere l’omicidio della figlia, rivoluzionando il processo di indagine per i crimini. Nel cast troviamo il protagonista Jeremy Piven con Richard T. Jones, Jake Matthews, Blake Lee, Natalia Tena e Monica Potter.

9JKL prodotto da Dana Klein, Mark Feuerstein, Aaron Kaplan, Wendi Trilling, Dana Honor e Pamela Fryman è una commedia familiare ispirata alla vita di Mark Feuerstein e alla sua vita nell’appartamento 9K nel palazzo in cui è cresciuto tra i suoi invadenti genitori al 9J e suo fratello, la moglie ed il suo nipotino, nell’appartamento 9L, mentre cerca di fissare dei limiti con la sua famiglia. Nel cast Mark Feuerstein, Linda Lavin, Elliott Gould, David Walton, Liza Lapira e Matt Murray.

Me, Myself & I prodotto da Dan Kopelman, Aaron Kaplan, Dana Honor e Randall Einhorn è una commedia a camera singola che segue la vita di un uomo nell’arco di 50 anni. lo show sarà focalizzato su diversi periodi, il 1991 quando era quattordicenne, i suoi quarant’anni ed i 65, nel 2042. Nel cast Bobby Moynihan, Jack Dylan Grazer, Brian Unger, Jaleel White, Kelen Coleman, Skylar Gray, Christopher Paul Richards, Mandell Maughan, Reylynn Caster, with Sharon Lawrence e John Larroquette.