Chicago P.D. 4: Marina Squerciati lascerà per un breve periodo la serie

TV Insider ha annunciato in esclusiva che nell’episodio di Chicago P.D. che andrà in onda in onda negli Stati Uniti questa sera, intitolato Last Minute Resistance, la detective Kim Burgess (Marina Squerciati) lascerà la serie per poter andare in maternità, l’attrice aspetta infatti un figlio che dovrebbe nascere proprio in questi giorni.

Quando deve nascere il bambino e per quanti mesi hai lavorato da quando hai scoperto di essere in attesa?

Il bambino nascerà prestissimo! Ed io non ho lavorato abbastanza a lungo, avrei continuato fino all’ultimo momento, ma immagino che non avessero abbastanza pile di carte dietro cui nascondermi. Scherzo, lo showrunner Matt Olmstead ha molto gentilmente pensato che io avessi bisogno di un po’ di tempo prima che nascesse il bambino. Ho guardato Sophia [Bush, che interpreta la detective Erin Lindsay] decorare la cameretta del bambino, intendo proprio letteralmente, io mi sono seduta sulla mia sedia a dondolo e l’ho guardata trasformare la stanza in qualcosa di magico.

Le pèile di carte hanno funzionato bene, il tuo ruolo è piuttosto fisico e tu non hai rallentato molto il ritmo, è stata dura?

A volte sì, ma ho cercato di non farlo vedere. A volte ho chiesto che mi portassero una sedia tra una scena e l’altra. Ho anche continuato ad allenarmi durante la gravidanza, anche se meno intensamente di prima che rimanessi incinta. Due volte a settimana nella mia palestra preferita Performance Training Systems, per lo più facendo pesi e yoga due volte a settimana. Non mi piace molto lo yoga prenatale perché praticamente è solo stretching, che è fantastico, ma poi mi sento come se dovessi allenarmi ancora appena finito. Spero che nessuno mi riconosca nella mia classe perché il modo in cui mi alzo e mi abbasso in questo momento è abbastanza comico.

Cosa accadrà che porterà Burgess a prendersi una pausa?

Povera Burgess. Finalmente si sentiva a suo agio nell’Intelligence, voleva entrare nella squadra da così tanto tempo e po qualcosa la costringe ad andare via, deve essere qualcosa di apocalittico!

E deve avere a che fare con sua sorella Nicole (la guest star Jules Willcox) che viene aggredita. E’ una cosa piuttosto grossa.

Nicole non starà bene per molto tempo, mi piacerebbe sapere come se la passa nella prossima stagione e vedere se si è ripresa. Mi sono trovata benissimo a lavorare con Jules e mi piacerebbe poter avere l’opportunità di lavorare ancora con lei.

Burgess prenderà una pausa per aiutare la sorella a recuperare, dove andranno?

Probabilmente le due sorelle resteranno a Chicago. Zoe (mia nipote nello show) probabilmente deve riconquistare una certa routine dopo il trauma. Io e Paddy Flueger (Adam Ruzek) volevamo una scena nel finale di serie in cui lui la chiama per sapere come sta, possono anche riprendermi dal collo in su mentre parlo al telefono, giusto? Non credo che succederà, ma magari qualche autore sta leggendo…

Quale è lo stato della relazione tra Burgess ed il suo ex fidanzato Ruzek quando lei andrà via?

Posso solo dire che sembrano andare d’accordo e che riescono a stare in reciproca compagnia e a lavorare insieme senza incidenti. Detto ciò penso che Burgess darebbe di matto se Adam vedesse qualcuna. Fidatevi, davanti a lui fa la dura, ma poi uscirebbe con Lindsay ed ESPLODEREBBE. Ma, ehi, non credo che nemmeno Adam sia pronto per vedere Kim con un altro.

Quindi sarai di nuovo con l’unità dell’Intelligence quando lo show tornerà?

Vedremo se Voight [Jason Beghe] mi terrà il posto.