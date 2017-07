Chicago P.D.: Jon Seda torna nel cast della serie

Jon Seda torna nel cast della quinta stagione di Chicago P.D.

L’attore era passato lo scorso anno nel cast della nuova serie del franchise Chicago Justice, con protagonista Philip Winchester nel ruolo dell’Assistente Procuratore di Stato Peter Stone, in cui interpretava lo stesso ruolo di Antonio Dawson che aveva avuto in Chicago P.D.. In Justice Seda era diventato il Capo investigatore della Procura a fianco di Laura Nagel, interpretata da Joelle Carter. La serie è stata tuttavia cancellata dalla NBC dopo una sola stagione.

Seda aveva lasciato P.D. a metà della quarta stagione:

“E’ un piacere riavere con noi Jon in Chicago P.D.” ha dichiarato il creatore della serie Dick Wolf a TV line. “Lavoriamo insieme da più di vent’anni e spero che continueremo a farlo per molto tempo ancora“.

La squadra dell’Intelligence della serie sarà piuttosto diversa quanto Antonio vi farà ritorno, come già annunciato dopo la fine della stagione a maggio, il personaggio del detective Erin Lindsay, interpretata da Sophia Bush, non farà infatti ritorno nella prossima stagione, così come il personaggio della detective Kim Burgess , interpretata da Marina Squerciati, che lascerà la serie per un breve periodo per poter andare in maternità.

La quinta stagione di Chicago P.D. tornerà negli Stati Uniti mercoledì 27 settembre sulla NBC.