Chicago P.D.: Sophia Bush non tornerà nella quinta stagione

La notizia, rilasciata in esclusiva da Deadline è di quelle destinate a scontentare molti fan, perché dopo il finale di Chicago P.D., in cui Erin Lindsay, il personaggio interpretato da Sophia Bush, era costretta ad accettare un lavoro con l’FBI a New York per evitare di perdere il posto nell’Intelligence, dopo aver minacciato un sospettato pedofilo con l’arma di servizio per fargli confessare il luogo in cui aveva nascosto una piccola vittima, la NBC ha annnunciato che l’attrice non tornerà il prossimo anno nel cast dello show.

A quanto sembra, considerato soprattutto il cliffhanger con cui l’episodio si è concluso ed il modo in cui il rapporto di Erin e Jay (Jesse Lee Soffer), pronto a chiederla in sposa, sia stato lasciato in sospeso, la Bush dovrebbe tornare per un breve arco narrativo utile solo a chiudere definitivamente la sua storia nella serie e ovviamente gli autori sono alla ricerca di una nuova protagonista femminile con sui sostituirla.

Sicuramente l’uscita di scena del personaggio sarà una grande perdita per la serie, considerato che l’attrice era nel cast sin dal suo debutto ed aveva soprattutto stuoli di fan e per Chicago P.D. non sarà facile affrontare la pressione del momento, considerato che anche il co-creatore e showrunner Matt Olmstead ha lasciato il comando dello show proprio alla fine di quest’anno.

Oltre al suo lavoro in One Tree Hill, Sophia Bush è nota per il suo impegno nel sociale e per la difesa dell’ambiente.