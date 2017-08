Chicago P.D.: Tracy Spiridakos diventa membro fisso del cast

La novità non sarà certamente un fulmine a ciel sereno per i fan di Chicago P.D. soprattutto dopo la notizia che il personaggio del detective Erin Lindsay, interpretata da Sophia Bush, non tornerà nella prossima stagione della serie, TVLine ha infatti annunciato che Tracy Spiridakos, che ha interpretato la detective Hailey Upton nella quarta stagione, diventerà membro fisso del cast dello show, entrando ufficialmente nel team dell’Intelligence comandata da Henry Voight.

ARGOMENTI CORRELATI – CHICAGO P.D.: JON SEDA TORNA NEL CAST DELLA SERIE

Inizialmente la Upton aveva avuto qualche problema proprio con il particolare comandante dell’unità fino a conquistarne poi la fiducia ed il rispetto per essere poi chiamata a sostituire Kim Burgess, quando il personaggio si era allontanato per occuparsi della sorella, vittima di aggressione (nella realtà l’attrice, Marina Squerciati, si era assentata dalla serie perché in maternità). Con l’uscita di scena della Bush la Spiridakos ufficializzerà la sua permanenza nella serie, grazie alla quale certamente avremo modo di conoscere meglio il personaggio, nonché di scoprire qualcosa di più sulla misteriosa operazione sotto copertura che le è valsa la promozione a detective.

La quinta stagione dello spinoff di Chicago Fire, apparirà quindi molto diverso dagli esordi con l’addio della Bush ed il ritorno, già confermato, di Jon Seda, nel ruolo del detective Antonio Dawson, che aveva lasciato la serie per Chicago Justice, cancellato dal network dopo una sola stagione.

ARGOMENTI CORRELATI – CHICAGO P.D.: SOPHIA BUSH NON TORNERÀ NELLA QUINTA STAGIONE

La Spiridakos ha recitato nella serie della NBC Revolution ed è apparsa in MacGyver, Bates Motel e and Being Human.

La quinta stagione di Chicago P.D. ritornerà negli Stati Uniti mercoledì 27 settembre sulla NBC.

[Foto: televisionando.it]