Chris Pine sarà Robert F. Kennedy in una serie di Hulu

Dopo il successo di The Handmaid’s Tale, anche il canale di streaming Hulu sembra aver preso gusto a produrre nuove serie e si mette nuovamente in gioco con Chris Pine scelto come interprete di Robert F. Kennedy e protagonista della nuova serie limitata basata sull’assassinio del senatore a vita, ucciso cinque anni dopo il fratello e Presidente degli Stati uniti JFK.

Deadline riferisce che il nuovo progetto, che non ha ancora un titolo ufficiale, è attualmente in fase di sviluppo e si ispirerà alla biografia di Kennedy, scritta da Larry Tye ed intitolata Bobby Kennedy: The Making of a Liberal Icon e che Pine sarà Robert, detto Bobby, procuratore generale del fratello e presidente John F. Kennedy, poi eletto senatore a new York ed ucciso durante la sua campagna presidenziale.

Todd E. Kessler (The Good Wife) scriverà l’adattamento, mentre Larry Tye, James Lassiter, Caleeb Pinkett e lo stesso Pine, serviranno da produttori esecutivi. Non sarà la prima volta che Hulu si occuperà della famiglia Kennedy, nel 2016 – anche se non con grandissimo successo di pubblico e critica – il servizio di streaming adatto infatti il romanzo di Stephen King, 11.22.63, con protagonista James Franco.

Nella biografia Bobby Kennedy viene descritto un uomo capace di sporcarsi le mani, un cinico conoscitore dei segreti della casa Bianca ed un romantico visionario, il racconto della cui vita è basato su centinaia di interviste fatte ai suoi più stretti collaboratori ed amici, inclusa sua moglie Ethel e alla pubblicazione di documenti mai rilasciati prima provenienti dalla personale collezione dei Kennedy, tenute segrete per più di quarant’anni.

Per quanto concerne Pine, il suo ruolo più recente è quello del co-protagonista nel successo estivo di Wonder Woman.