Comic-Con 2017: le date dei primi panel dell’evento

Come ogni anno noi di DGmag saremo presenti al Comic-Con di San Diego, per rivelarvi tutte le anteprime esclusive e le anticipazioni per le nuove stagioni delle serie che andranno in onda nella stagione televisiva 2017-18 e, come ogni anno, cominciano ad uscire le prime date dei panel che si terranno durante l’appuntamento di quest’anno che vi riportiamo diligentemente qui di seguito e che continueremo ad aggiornare man mano che verranno rilasciate le date di nuovi panel:

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO



Durante la “Preview Night” sarà presentato il pilot della ABC Deception, oltre ad una esclusiva anticipazione di Black Lightning e Krypton.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO



15:45 Ballroom 20 The Strain (FX) | Lo showrunner e produttore Carlton Cuse, il prduttore esecutivo Chuck Hogan ed i protagonisti Corey Stoll, David Bradley, Kevin Durand, Ruta Gedmintas, Miguel Gomez, Richard Sammel e Max Charles mostreranno immagini inedite della serie.

16:45 Room 6BCF – Ghosted (Fox) | I protagonisti Craig Robinson, Adam Scott ed Ally Walker parleranno della serie assieme ai produttori Tom Gormican e Kevin Etten.

17:00 Ballroom 20 – Legion (FX) | Il creatore della serie Noah Hawley, assieme ai produttori esecutivoi John Cameron, Lauren Shuler Donner e Jeph Loeb ed i protagonisti Dan Stevens, Rachel Keller, Aubrey Plaza, Jean Smart, Bill Irwin, Jeremie Harris ed Amber Midthunder parleranno della seconda stagione dello show.

18:00 Room 6BCF – The Exorcist (Fox) | I protagonisti Alfonso Herrera, Ben Daniels e Kurt Egyiawan parleranno della serie assieme ai produttori esecutivi Jeremy Slater e Sean Crouch.

VENERDÌ 21 LUGLIO

10:00 Hall H – The Big Bang Theory (CBS) | Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Kevin Sussman presenteranno la prossima stagione.

10:00 Room 6BCF – Young Justice: Outsiders (Cartoon Network) | Saranno presenti al panel produttori Greg Weisman, Brandon Vietti ed il direttore artistico Phil Bourassa.

11:15 Ballroom 20 – iZombie (The CW) | I protagonisti Rose McIver, Malcolm Goodwin, Rahul Kohli, Robert Buckley, David Anders, Aly Michalka ed i produttori esecutivi Rob Thomas e Diane Ruggiero-Wrightp presenteranno la nuova stagione.

12:30 Ballroom 20 – The 100 (The CW) |I protagonsiti Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropolous, Lindsey Morgan, Christopher Larkin, Richard Harmon parleranno della serie assieme al produttore esecutivo Jason Rothenberg.

13:30 Hall H – Game of Thrones | Il panel della serie sarà moderato da uno speciale ospite proveniente da Westeros ed in ordine alfabetico ospiterà Alfie Allen (Theon Greyjoy), Jacob Anderson (Grey Worm), John Bradley (Samwell Tarly), Gwendoline Christie (Brienne of Tarth), Liam Cunningham (Ser Davos Seaworth), Nathalie Emmanuel (Missandei), Isaac Hempstead Wright (Bran Stark), Conleth Hill (Varys) e Sophie Turner (Sansa Stark).

15:15 Indigo Ballroom – Mike Tyson Mysteries (Adult Swim) | Presenzieranno al panel Mike Tyson, Rachel Ramras ed il produttore Hugh Davidson.

15:45 Ballroom 20 – The Gifted (Fox) | Il cast ed i produttori mostreranno in anteprima la nuova serie di supereroi.

16:15 Indigo Ballroom – Bob’s Burgers (Fox) | Le voci H. Jon Benjamin, Dan Mintz, Eugene Mirman, John Roberts, Kristen Schaal e Larry Murphy parleranno della serie assieme ai produttori esecutivi Loren Bouchard e Jim Dauterive.

17:15 Indigo Room – Archer (FX) | Jon Benjamin, Aisha Tyler, Jessica Walter, Chris Parnell, Judy Greer, Amber Nash, Lucky Yates ed il produttore esecutivo Matt Thompson e co-produttore Casey Willis parlano di come la serie animata viene portata sullo schermo.

18:00 Room 6A – People of Earth (TBS) | I protagonisti Ana Gasteyer, Oscar Nunez, Michael Cassidy, Ken Hall, Björn Gustafsson, Nasim Pedrad presenteranno la première della seconda stagione assieme al produttore David Jenkins.

SABATO 22 LUGLIO

11:00 Ballroom 20 – Riverdale (The CW) | I protagonisti KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Ashleigh Murray, Casey Cott, Haley Law ed Asha Bromfield, parleranno della nuova stagione assieme ai produttori Roberto Aguirre-Sacasa, Sarah Schechter e Jon Goldwater.

12:00 Indigo Ballroom – The Originals (The CW) | I protagonisti Joseph Morgan, Daniel Gillies, Phoebe Tonkin, Charles Michael Davis, Yusuf Gatewood e Riley Voelkel, parleranno della nuova stagione assieme al produttore esecutivo Julie Plec.

12:00 Ballroom 20 – The Simpsons (Fox) | Il creatore della serie Matt Groening, i produttori esecutivi Al Jean e Matt Selman, ed i registi Mike Anderson e David Silverman parleranno del futuro della serie.

13:00 Ballroom 20 – Family Guy & American Dad! (Fox & TBS) | Alex Borstein, Mike Henry and Jon Viener parleranno della serie assieme ai produttori esecutivi Rich Appel e Alec Sulkin e mostreranno un’anticipazione del 300° episodio e verranno poi raggiunti da Wendy Schaal, Scott Grimes, Rachael MacFarlane, Dee Bradley Baker e Matt Weitzman.

13:15 Indigo Ballroom – Krypton (Syfy) | Cameron Cuffe presenterà la serie assieme ai produttori Damian Kindler e Cameron Welsh.

13:50 Indigo Ballroom – Lucifer (Fox) | Tom Ellis, Lauren German, Rachael Harris, Kevin Alejandro, Aimee Garcia e Tricia Helfer, parleranno della nuova stagione assieme ai produttori Joe Henderson e Ildy Modrovich.

14:50 Indigo Ballroom – Gotham (Fox) | Partecipanti da annunciare: gli ospiti introdurranno la nuova stagione della serie.

15:30 Ballroom 20 – Supergirl (The CW) | Partecipanti da annunciare: gli ospiti introdurranno la nuova stagione della serie.

16:10 Ballroom 20 – DC’s Legends of Tomorrow (The CW) | Caity Lotz, Victor Garber, Brandon Routh, Dominic Purcell, Franz Drameh, Nick Zano e Maisie Richardson-Sellers presenteranno la terza stagione.

16:15 Hall H – Westworld (HBO) | Saranno presenti al panel Ben Barnes, Ingrid Bolsø Berdal, Ed Harris, Luke Hemsworth, James Marsden, Thandie Newton, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro, Angela Sarafyan, Jimmi Simpson, Tessa Thompson, Evan Rachel Wood, Shannon Woodward e Jeffrey Wright, moderatore Reggie Watts di The Late Late Show.

16:15 Room 6A – The Orville (Fox) | Il creatore e protagonista della serie Seth MacFarlane ed i membri del cast Adrianne Palicki, Scott Grimes, Penny Johnson Jerald, Peter Macon, Halston Sage, J. Lee, Mark Jackson e Chad Coleman parleranno dello show assieme ai produttori David A. Goodman e Brannon Braga.

16:50 Ballroom 20 – Black Lightning (The CW) | Cress Williams, Nafessa Williams, China Anne McClain e Christine Adams, presenteranno la nuova serie assieme ai produttori esecutivi Salim Akil e Mara Brock Akil.

17:10 Ballroom 20 – The Flash (The CW) | Grant Gustin, Jesse L. Martin, Tom Cavanagh, Candice Patton, Danielle Panabaker, Carlos Valdes e Keiynan Lonsdale presenteranno la nuova stagione.

17:50 Ballroom 20 – Arrow (The CW) | Stephen Amell, David Ramsey, Willa Holland, Emily Bett Rickards, Paul Blackthorne, Katie Cassidy, Echo Kellum, Juliana Harkavy e Rick Gonzalez parleranno della sesta stagione.

18:00 Side Bar, Gaslamp Quarter – Buffy the Vampire Slayer: 20 Years of Slaying | Uno speciale evento presentato da Legion M assieme alla 20th Century Fox Consumer Products in cui si potrà rispondere ad una serie di indovinelli, assistere ad una gara di cosplayer e assaggiare una gustosa torta e brindare al ventesimo anniversario della serie. I fan che vorranno partecipare all’evento possono iscriversi alla pagina ufficiale di Facebook di Buffy qui.

DOMENICA 23 LUGLIO

10:30 Hall H – Supernatural | I protagonisti non ancora annunciati presenteranno la prossima stagione.

13:30 Mr. Mercedes (AT&T Audience Network) | I protagonisti Harry Treadaway, Holland Taylor, Kelly Lynch, Jharrel Jerome e Breeda Wool parleranno della serie assieme al produttore esecutivo e regista Jack Bender.