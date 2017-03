Criminal Minds 12: le cose per Reid si faranno persino più difficili

Il personaggio di Spencer Reid inq eusta dodicesima stagione sta certamente vivendo una delle più intense storyline che gli siano mai state dedicate dalla serie, paragonabile forse solo a quella della perdita della sua fidanzata per mano di una folle stalker, il giovane genio del BAU si trova infatti attualmente chiuso in una prigione con il rischio di essere condannato per omicidio e quanto, in un’intervista con TVLine, è stato chiesto ad Erica Messer se vedere Reid incarcerato fosse il peggio che gli spettatori avrebbero visto, la showrunner ha risposto con un laconico:

“No… non lo è, non avete ancora visto tutto, ci sono ancora molti fattori che dovranno essere messi in gioco in questa trama, sia interni che esterni, quindi tenetevi forte“, riferendosi all’episodio che andrà in onda mercoledì sulla CBS.

“E’ veramente divertente trattare una trama come questa nello show, perché – come saprete – non abbiamo mai trattato un tema per così tanti episodi e prendere il più vulnerabile di questi eroi emetterlo nell’ultimo posto in cui vorremmo vederlo stare, sta facendo parlare tante persone, il che è un bene. E’ proprio quello che vogliamo“.

Ma questa trama non è l’unica cosa di cui si parla in seno allo show, è infatti dolorosamente evidente che gli ascolti dello show siano calati con l’episodio dell’8 febbraio, A Good Husband, che ha segnato un record negativo con un rating di 1.2 e quello del 1° marzo, Alpha Male, che ha avuto il più basso numero di spettatori di sempre, 6,5 milioni. Che la trama dedicata a Reid sia troppo diversa dal solito per gli spettatori abituati alla natura seriale dello show o che l’uscita di scena di Hotch (Thomas Gibson) sia da additare come il problema principale, quel che è certo è che la serie sta vivendo un significativo calo di ascolti dovuti, secondo la showrunner al fatto che un po’ tutte le serie TV quest’anno stiano avendo gli stessi problemi con gli ascolti.

“Penso che questo trend fosse cominciato già prima della storyline dedicata a Reid, quindi non credo che dipenda da questo.” ha infatti precisato la Messer. “In effetti la speranza era proprio che le persone guardassero, perché è una lunga trama che coinvolge uno dei personaggi più amati dai fan. Quindi in realtà noi speriamo che questa storyline metta fine al calo e faccia tornare il pubblico“.

La dodicesima stagione di Criminal Minds va in onda negli Stati Uniti ogni mercoledì sulla CBS.