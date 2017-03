Criminal Minds 12: Shemar Moore torna per il finale di stagione

Secondo le ultime indiscrezioni il finale della dodicesima stagione di Criminal Minds sarà esplosivo e tutto grazie ad un graditissimo ritorno.

La CBS ha infatti annunciato che Shemar Moore, che ha lasciato la serie circa un anno fa, tornerà ad interpretare il ruolo di Derek Morgan come guest star del finale di stagione, che verrà trasmesso negli Stati Uniti mercoledì 10 maggio.

Nel finale Derek Morgan porterà al BAU una pista che potrebbe condurli alla cattura di Mr. Scratch, il serial killer in fuga ormai dalla scorsa stagione che fin dall’inizio di quest’anno ha causato non pochi danni, spesso anche di natura personale, alle vite dei membri della squadra. Oltre che per l’uscita di scena Aaron Hotchner, – il cui interprete, Thomas Gibson come ben sappiamo è stato in realtà licenziato dal network dopo un alterco con uno degli autori – che avrebbe lasciato il BAU entrando nel programma protezione testimoni per proteggere suo figlio Jack dopo aver subito delle minacce dal serial killer, Mr. Scratch è anche responsabile della situazione in cui si trova attualmente Spencer Reid, accusato di omicidio e attualmente incarcerato in attesa di giudizio.

Di recente è stato annunciato che Shemar Moore è stato scritturato per girare il pilot della nuova potenziale serie della CBS, S.W.A.T., ispirata all’omonimo film del 2003 diretto da Justin Lin.

La dodicesima stagione di Criminal Minds va in onda negli Stati Uniti ogni mercoledì sulla CBS.