Criminal Minds 12: Tatum O’Neal guest star di un episodio

TV Insider ha rilasciato in esclusiva la notizia che l’attrice Tatum O’Neal, figlia di Ryan O’Neal, fara un’apparizione in un episodio della dodicesima stagione di Criminal Minds.

L’episodio in questione, scritto da Virgil Williams, andrà in onda negli Stati Uniti in primavera e la O’Neal interpreterà il ruolo della madre di un serial killer (Aidan Bristow) che collaborerà con la squadra del BAU per cercare di fermare la furia omicida del figlio.

Argomenti correlati: HAROLD PERRINEAU ENTRA NEL CAST DI CRIMINAL MINDS

Il cast della serie ha subito molti cambiamenti quest’anno che non sembrano però aver intaccato molto gli ascolti, tra i nuovi membri della serie particolarmente eccitati all’idea di avere la O’Neal ospite di un episodio è Adam Rodriguez, che interpreta l’agente Luke Alvez e che condividerà diverse scene con l’attrice:

“Il caso sarà molto oscuro e racconterà la storia di questa madre che cerca di recuperare il figlio che però è ormai fuori dalla sua portata. Il danno è ormai stato fatto e lui la ritiene responsabile perché non è stata in grado di proteggerlo.“

Alvez sarà strumentale nell’ottenere informazioni dal personaggio della O’Neal per riuscire ad arrestare suo figlio:

“Cercherò di costruire un rapporto con lei per avvicinarmi a suo figlio e per capire il modo in cui e ragiona e, magari, riuscire a capire la sua mossa successiva o dove si nasconda. In quelle scene costriremo un rapporto ed una certa intimità scambiando alcune informazioni e in sostanza, cercherò di farmela amica perché mi dica cosa che lei pensa siano irrilevanti. L’episodio è uno degli episodi più raccapriccianti che abbia visto da che sono nello show. Fa accapponare la pelle.“

Tatum O’Neal ha vinto un Oscar all’età di 10 anni per il suo ruolo accanto al padre in Paper Moon ed ha partecipato ad altre pellicole come The Bad News Bears e Little Darlings. In televisione ha recitato in Rescue Me, Sex and the City and Law & Order: Criminal Intent.

Criminal Minds va in onda negli USA il mercoledì sulla CBS.