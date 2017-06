Criminal Minds 13: Daniel Henney nel cast della nuova stagione

Continuano gli sconvolgimenti del cast di Criminal Minds, dopo il licenziamento l’uscita di scena di Shemar Moore, nel ruolo di Derek Morgan, il licenziamento di Thomas Gibson, interprete di Aaron Hotchner, l’annuncio che Damon Gupton non sarebbe tornato per la prossima stagione nel suo ruolo dell’agente Stephen Walker e la conferma che le richieste per l’aumento dello stipendio di A.J. Cook e Kirsten Vangsness erano state accolte, confermando quindi la presenza dei personaggi di Garcia e JJ per la prossima stagione, la CBS fa un nuovo annuncio che mescola, ancora una volta, le carte in tavola per questa serie che sembra non aver più trovato pace dopo i tanti sconvolgimenti dubiti in seno al cast ed una zoppicante dodicesima stagione.

Daniel Henney, l’agente speciale Matthew Simmons dello spinoff Criminal Minds Beyond Borders, cancellato dal network, entrerà nel cast di Criminal Minds come personaggio fisso.

Matt Simmons, proveniente dall’International Response Team, si unirà al BAU con il quale ha già collaborato in passato aiutando il gruppo anche in occasione dell’arresto del dottor Spencer Reid in Messico, storyline che ha dominato la scorsa stagione della serie.

Come dicevamo Criminal Minds: Beyond Borders è stato cancellato dalla CBS qualche mese fa dopo due sole stagioni e con una media di 5 milioni di spettatori ed un rating di circa 0.8. prima di entrare nel cast dello spinoff, Henney aveva recitato in Revolution, Hawaii Five-0 e Three Rivers.

La tredicesima stagione di Criminal Minds tornerà negli Stati Uniti mercoledì 27 settembre sulla CBS.