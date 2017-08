Criminal Minds 13: Paget Brewster parla del futuro della serie

Presente al Comic-Con di San Diego, anche se Criminal Minds non ha avuto un panel ufficiale durante la manifestazione, Paget Brewster, intervistata da Michael Ausiello, ha parlato dei molti cambiamenti che la serie ha subito lo scorso anno e di cosa prevede il futuro per uno degli show di punta della CBS.

La Brewster si trovava al SDCC per promuovere la serie animata Batman and Harley Quinn, nella quale lei presta la voce a Poison Ivy, ed inevitabilmente ha condiviso il suo stato animo per la serie Criminal Minds, in cui il suo personaggio è diventato , dallo scorso anno, leader del BAU:

“E’ sempre difficile vedere andare via qualcuno, sia che sia per sua scelta sia che non lo sia, ma non puoi fare a meno di andare avanti ed accettarlo,” ed essendo sempre stati il gruppo stretto e consolidato che il pubblico ha imparato a conoscere per 11 anni “non puoi fare a meno di sentire la mancanza di chi non c’è più“, ha concluso l’attrice.

La Brewster ha inoltre aggiunto che la fortuna di aver ricevuto la richiesta di rimanere in pianta stabile quando il suo ritorno avrebbe dovuto essere solo temporaneo, è bilanciata dall’aspetto negativo che questa richiesta sia arrivata a causa del licenziamento di Thomas Gibson, una circostanza che l’attrice ha definito “davvero infelice“. Con tutti gli sconvolgimenti che hanno riguardato il cast sia nella dodicesima che nella tredicesima stagione, secondo l’attrice, la serie si trova in una “strana situazione“, ha ammesso, “ma personalmente sono davvero contenta di essere tornata nello show“.

Parlando infine del finale della stagione, la Brewster ha anticipato qualche indizio sulla tredicesima stagione, compreso qualche indizio su chi non sia sopravvissuto in seguito al terribile incidente che ha coinvolto la squadra nel finale di stagione di maggio, una segreto-non-segreto soprattutto dopo l’annuncio che Damon Gupton non sarebbe tornato nel suo ruolo. Per quanto concerne invece la situazione di Spencer Reid, l’interprete di Emily Prentiss ha anticipato che ormai il geniale e più giovane membro del BAU è tornato definitivamente in seno alla squadra dopo essere stato assolto e che il pubblico scoprirà nella première della prossima stagione, cosa accadrà con Scratch e come si concluderà questo capitolo che ha coinvolto un lungo arco narrativo per l’attore che ha coperto tutta la passata stagione.

Per quanto riguarda inoltre alcune novità per il casting, è stato anche annunciato il ritorno di Jamie Kennedy nel ruolo del serial killer Floyd Feylinn Ferell. L’attore interpretò il suolo dello spietato cannibale nella terza stagione e apparirà in ben sei episodi nella tredicesima:

“La sua presenza riesumerà molte delle sfide che i membri del team hanno dovuto affrontare in termini di fede nell’episodio in cui Ferell era apparso,” ha anticipato la Messer, la showrunner di Criminal Minds, il personaggio comparve la prima volta nella puntata in cui Garcia fu quasi uccisa, il che significa che la sua presenza riporterà alla memoria brutti ricordi per lei.

La tredicesima stagione di Criminal Minds ritornerà negli Stati Uniti mercoledì 27 settembre sulla CBS.

