Criminal Minds: Damon Gupton la scia la serie dopo una stagione

Damon Gupton lascia Criminal Minds, una delle serie di punta della CBS dopo un solo anno di permanenza nella squadra del BAU.

La dodicesima stagione della serie non è stata facile per Criminal Minds che ha dovuto affrontare l’improvvisa uscita di scena di uno dei suoi storici protagonisti, Thomas Gibson, ed il conseguente arrivo nel cast di diversi nuovi personaggi. Oltre a Gupton, infatti, lo scorso anno Paget Brewster è tornata come regular del cast, nonché nuovo capo del team, riprendendo il suo ruolo di Prentiss, anche Aisha Tyler è stata promossa a regular nel ruolo della dottoressa Tara Lewis e nelle file dei nuovi personaggi si è andato anche ad aggiungere Adam Rodriguez nel ruolo dell’agente dell’FBI Luke Alvez. Al momento non è stato chiarito dal network se l’uscita di scena di Damon Gupton corrisponderà all’ingresso di un nuovo personaggio nello show.

La scelta degli autori sembra dipendere da alcuni cambiamenti creativi dopo una stagione certo non semplice dal punto di vista degli ascolti e che si è conclusa con un cliffhanger in cui molti dei suoi protagonisti, tra cui Walker (Damon Gupton), Prentiss, Rossi, JJ, Tara and Alvez rimangono vittime di un incidente nei loro SUV, senza rivelare se ci siano vittime.

Recentemente Criminal Minds ha chiuso nuovi contratti con Joe Mantegna e Matthew Gray Gubler per la tredicesima stagione, mentre resta ancora nel limbo il destino di Kirsten Vangsness e A.J. Cook che stanno combattendo una vera e propria battaglia per ottenere un rinnovo del contratto che garantisca loro una paga pari a quella delle loro co-star uomini.

La tredicesima stagione di Criminal Minds tornerà negli Stati Uniti mercoledì 27 settembre sulla CBS.