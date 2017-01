Criminal Minds: Erica Messer parla del licenziamento di Thomas Gibson

La dodicesima stagione di Criminal Minds è ormai giunta quasi a metà del suo percorso senza uno dei suoi personaggi chiave, Aaron Hotchner (Thomas Gibson), il quale ha dato l’addio allo show dopo una rocambolesca vicenda di cui vi abbiamo tenuti aggiornati. Dopo il licenziamento di Gibson dalla serie, nonostante sia l’attore che l’autore Virigil Williams, coinvolto nel litigio che ha portato all’allontanamento dallo show di uno dei suoi storici protagonisti, abbiano detto la loro, dai vertici della serie non erano giunti commenti sulla vicenda. Finalmente, in un’intervista con TV Guide, la showrunner Erica Messer ha parlato dell’accaduto e di quanto complesso sia stato per tutti loro gestire l’addio di un personaggio tanto importante senza poter più usufruire dell’attore per dare la miglior chiusura possibile al suo percorso.

Come sono stati gli ultimi cinque mesi? Le cose sono cambiate così rapidamente.

Erica Messer: Pensi di essere preparato a tutto e invece viene sempre preso di sorpresa. Questa è un po’ la storia della 12^ stagione. Ma il cast, la troupe, gli autori ed i produttori hanno unito le forze per mantenere lo show sui giusti binari e andare avanti continuando a raccontare storie interessanti. È stata dura, ma alla fine queste diventano lezioni da cui imparare.

Come siete giunti all’idea di far uscire così il personaggio di Hotch di scena? Io penso che abbiate gestito la cosa molto bene, era coerente con ciò che sapevamo di lui.

Messer: Per me è stato molto difficile. È un personaggio che conosco e amo da 12 anni e volevo davvero che se andasse in maniera credibile. Penso che tutti quelli che amano Hotch possano dire che sia stato un fantastico leader, ma anche un padre meraviglioso. Ha subito così tante tragedie da quando lo abbiamo conosciuto che non avrebbe mai rischiato ancora di morire o perdere suo figlio a causa del suo lavoro. È un eroe, ma allo stesso tempo non permetterebbe mai che Jack restasse orfano, ecco come sono arrivata a quell’idea.

Senza poter disporre di Thomas per poter dare l’addio al suo personaggio, ho pensato che sarebbe dovuto accadere qualcosa di spaventoso mentre dicevamo che era stato chiamato temporaneamente a ricoprire un altro incarico. E questo perché, essendo un leader protettivo, non avrebbe mai voluto che la sua famiglia lavorativa venisse trascinata in quella storia rischiando la propria incolumità. Per me se n’è andato come l’eroe che è stato per 12 anni, certamente lo è stato per Jack e questo è ciò che conta ed ha mostrato la forza di un padre e soprattutto di un padre single. Grazie comunque per averlo detto, è stato molto triste dire addio per tutti noi e per tutti coloro che vogliono bene a quel personaggio.

Per un attimo ho pensato che avreste potuto ucciderlo, ma per me doveva vivere per Jack, avete mai pensato a questa possibilità?

Messer: Beh, la componente drammatica della narrazione di un evento che descrivesse la vita vera avrebbe richiesto la sua morte, perché sarebbe avvenuta in maniera improvvisa. È qualcosa che accade nella vita di tutti i giorni, almeno a me è capitato di vivere un’esperienza in cui un membro di una famiglia muore improvvisamente in un incidente d’auto e tu non riesci ad affrontare la cosa perché tu dovevi vedere quella persona a giorni e pensi: “Come è possibile che se ne sia andata per sempre?”. C’è qualcosa di così realistico in questo che non posso dire che non ne abbiamo parlato, perché sono cose che accadono davvero. Ma abbiamo scelto un’altra direzione che ci ha permesso di dirgli addio e immaginarlo come un padre per Jack in un modo che fosse accettabile per tutti.

Avete parlato della possibilità di farlo tornare, anche solo per dare ad Hotch il giusto addio, anche se non ho idea se sia possibile che torni a questo punto.

Messer: Non ne abbiamo parlato.

Ti piacerebbe che tornasse prima o poi?

Messer: Non sarebbe facile. Penso tu abbia visto ciò che è successo con Mandy [Patinkin] e come non lo abbiamo più visto, se lo show proseguisse per altri 10 anni chi potrebbe dirlo? Ma al momento non saprei, perché non rientra nei nostri progetti dell’immediato futuro.

Naturalmente molti fan sono rimasti delusi e sono sicuro che tu sia cosciente della campagna #NoHotchNoWatch (Non guardo senza Hotch) e non so se tu abbia letto le dichiarazioni di Thomas in cui ha detto che stavate cercando di cancellarlo dallo show, cosa che non credo voi abbiate fatto, ma è stata una dichiarazione che ha alimentato la polemica. Che cosa ha da dire in merito?

Messer: Credo che l’abbia detto prima di sapere come avremmo scritto il suo addio allo show. Sai quando lo ha dichiarato?

Mi pare fosse settembre, subito dopo la première.

Messer: Già, ma non abbiamo mai voluto cancellarlo. Nessuno di noi si sarebbe mai comportato come se lui non fosse mai esistito e sì, ho sentito della campagna e comprendo la loro passione. Sono fan di questo show e di altri show e capisco che quando uno dei personaggi preferiti dai fan va via, la gente sia scontenta. Penso che anche quando Shemar [Moore] se ne sia andato, lo abbia fatto perché lo voleva lui ed i fan si sono stretti intorno a lui, ma hanno continuato a guardare, abbiamo una fantastica fan-base, davvero molto appassionata.

Quando abbiamo parlato ad agosto, hai fatto menzione di tutti i progetti che avevi per Hotch, inclusa la possibilità di riportare Ed Asner nello show. Come è stato dover rinunciare a queste idee?

Messer: Beh, allora avevamo già ricominciato a lavorare da un mese circa e, come tutti gli autori, abbiamo la mostra lista di desideri ed alcuni personaggi che ci piacerebbe rivedere. Il mondo che avevamo costruito attorno al padre di Haley era veramente incredibile. Ed Asner poi è una leggenda, quindi l’idea di riaverlo nello show e di continuare a raccontare quella storia ci piaceva. Ma non abbiamo potuto farlo e, cercando di guardare al lato positivo, quest’anno racconteremo una bellissima storia con Jane Lynch, che quest’anno tornerà in tre episodi.