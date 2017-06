Criminal Minds: Kirsten Vangsness and A.J. Cook restano nella serie

Nonostante Criminal Minds sembri aver perso negli ultimi tempi un incredibile numero di membri del cast originale, gli appassionati della serie saranno contendi di sapere che, così come annunciato da Deadline, Kirsten Vangsness ed A.J. Cook, rispettivamente Penelope Garcia e “JJ” Jareau nella serie, non subiranno lo stesso destino di alcuni dei loro compagni di avventura.

Dopo che Joe Mantegna e Matthew Gray Gubler hanno rinnovato il proprio contratto per la tredicesima stagione, le loro co-protagoniste hanno iniziato una battaglia per ottenere un contratto economicamente vantaggioso come quello delle loro co-star e guadagnare così il medesimo salario, battaglia che è stata vinta pochi giorni fa ed è stata quindi siglata con il ritorno di entrambe sul set della prossima stagione.

La firma del nuovo contratto per le sue attici è coincisa – probabilmente non a caso – con l’uscita di scena dalla serie di Damon Gupton, che nel suo ruolo dell’agente Stephen Walker era entrato nel cast di Criminal minds da solo un anno. Nonostante gli autori abbiano dichiarato che le decisioni che hanno portato al licenziamento di Gupton siano di natura creativa, è difficile non tenere conto della coincidenza che il contratto dell’attore non sia stato rinnovato proprio in concomitanza con l’aumento di stipendio delle due attrici.

La conferma del ritorno della Vangsness e della Cook sicuramente salvano il dramma della CBS dall’imbarazzo di dover spiegare altre due importanti uscite di scena dopo il licenziamento di Thomas Gibson, in seguito al quale è entrato a far parte del cast la nuova leva Adam Rodriguez, Paget Brewster è tornata nel ruolo di Prentiss, nonché nuovo leader del BAU ed Aisha Tyler è stata promossa a regular.

La tredicesima stagione di Criminal Minds tornerà negli Stati Uniti mercoledì 27 settembre subito dopo SEAL Team, nuova serie con protagonista David Boreanaz.