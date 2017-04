Criminal Minds: la CBS rinnova lo show per la tredicesima stagione

La decisione è stata più ponderata del normale, ma alla fine la CBS ha deciso di rinnovare Criminal Minds per la tredicesima stagione.

La stagione della serie attualmente in corso ha subito non pochi colpi e cambiamenti, dall’addio di Shemar Moore, all’arrivo di nuovi componenti del BAU interpretati da Adam Rodriguez e Damon Gupton, la promozione a regular di Aisha Tyler, la nuova posizione di Paget Brewster come capo della squadra, fino al licenziamento di Thomas Gibson per un alterco avvenuto sul set con un autore della serie. Una storyline molto lunga e ancora non risolta su Spencer Reid inoltre, che non ha raccolto il favore dei fan dello show, ha reso anche la situazione degli ascolti preoccupante. La dodicesima stagione ha debuttato con 7,5 milioni di spettatori ed un rating di 1.4, un calo del 22% rispetto all’anno precedente, e inizialmente Criminal Minds non era rientrato tra i 13 show rinnovati tutti nello stesso giorno dalla CBS (The Big Bang Theory, Blue Bloods, Hawaii Five-O, Kevin Can Wait, Life in Pieces, MacGyver, Madam Secretary, Man With A Plan, Mom, NCIS, NCIS: Los Angeles, NCIS: New Orleans, Scorpion) qualche settimana fa, facendo pensare che davvero si fosse giunti alla fine della serie.

Qualche giorno fa invece il network ha annunciato ufficialmente il rinnovo della serie.

La dodicesima stagione di Criminal Minds tornerà negli Stati Uniti mercoledì 26 aprile con l’episodio Unforgettable.