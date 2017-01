Dakota Fanning protagonista di The Alienist di TNT

Seguendo l’esempio di molti altri illustri colleghi del mondo del cinema, anche Dakota Fanning si è ritagliata il suo spazio nel piccolo schermo.

In occasione dei Television Critics Association è stato annunciato che l’attrice sarà la protagonista della serie The Alienist di TNT basata sull’omonimo romanzo di Caleb Carr pubblicato nel 1994. La Fanning interpreterà il ruolo della segretaria di un quartier generale della polizia di nome Sara Howard che, insieme a Daniel Bruhl (Inglourious Basterds) e Luke Evans (The Girl on the Train), indagherà su alcuni brutali omicidi avvenuti a New York City verso la fine del XIX secolo. Lo show sarà girato a Budapest, in Ungheria e dovrebbe debuttare sul piccolo schermo verso al fine del 2017.

The Alienist è descritto come un thriller psicologico ambientato nella New York del 1896 in un periodo di rapida crescita economica che fu simbolo di grandi ricchezze, ma anche di estremi esempi di povertà e innovazione tecnologica. Quando una serie di violenti omicidi di giovani ragazzi che si prostituiscono cominciano a interessare la città, il neo eletto commissario di polizia Theodore Roosevelt chiede l’intervento e l’aiuto dello psicologo criminale, dottor Laszlo Kreizler (Bruhl) e del giornalista John Moore (Evans) per condurre un’indagine in gran segreto. I due uomini saranno coadiuvati nell’indagine da alcuni strani personaggi, tra i quali spiccherà anche l’intrepida Sara, una giovane segretaria che fa parte dello staff di Roosevelt e che è determinata a diventare la prima detective donna della polizia di New York City. Grazie all’uso dell’emergente disciplina della psicologia criminale e i primi approcci alla scienza forense questo strano gruppo di persone darà la caccia ad un serial killer che terrorizza la città.

Il progetto, co-prodotto dalla Paramount TV e da Cary Fukunaga (True Detective) sarà diretto da Jakob Verbruggen (Black Mirror) che servirà anche da produttore esecutivo, tra gli altri produttori esecutivi troviamo anche Eric Roth (Forrest Gump), Hossein Amini (Drive), Steve Golin e Rosalie Swedlin e sarà trasmesso negli Stati Uniti come contenuto di TNT Premium. Dakota Fanning tornerà in televisione con questa serie dopo la sua unica esperienza nella miniserie in 10 puntate Taken di Steven Spielberg trasmessa nel 2002, l’attrice è divenuta poi famosa per i suoi ruoli in I Am Sam, War of the Worlds, The Runaways, The Bell Jar e Ocean’s Eight.