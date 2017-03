David Boreanaz nel ruolo di un SEAL nel pilot della CBS

Deadline ha annunciato che David Boreanaz, protagonista della serie Bones, il cui finale di stagione andrà in onda negli Stati Uniti martedì 28 marzo, sarà il nuovo protagonista del dramma della CBS su un gruppo di Navy SEAL, sostituendo così Jim Caviezel a cui era stato precedentemente assegnato il ruolo. Cavizel, in quanto star di Person of Interest, ha una lunga storia con il network, ma ha deciso di rinunciare al ruolo in seguito a delle differenze di opinioni creative con i produttori del pilot.

David Boreanaz ha al suo attivo tre serie di grande successo, Buffy, Angel e infine Bones, arrivata alla sua dodicesima stagione e trasmessa dalla Fox.

Scritto da Ben Cavell (Sneaky Pete, Homeland, Justified) e diretto da Chris Chulack (ER, Shameless), il pilot sui Navy SEAL seguirà la vita dei membri di una team di élite della marina, dall’estenuante preparazione, alla pianificazione ed esecuzione di pericolose e impossibili missioni e Boreanaz interpreterà il ruolo di Jason, il rispettato e dedito leader del gruppo di assalto che è stato in diverse missioni e nasconde ferite esteriori ed interiori causate dal suo difficile mestiere.

Il cast include Max Theriot, Neil Brown Jr., A.J. Buckley, Toni Trucks e Jessica Pare e se la serie sarà ordinata dalla CBS andrà in onda nella prossima stagione televisiva contrapponendosi ad altri show in stile militare che, a quanto emerso dalle recenti notizie, sarà un tema gettonatissimo per il prossimo anno.

Se il pilot verrà prmosso a serie Ed Redlich (Unforgettable, Without a Trace) servirà da showrunner, mentre Sarah Timberman e Carl Beverley da produttori esecutivi.