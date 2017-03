David Boreanaz parla di Buffy: “ero al posto giusto nel momento giusto”

Se avete un account in qualsiasi social network e siete appassionati di serie televisive, è impossibile che vi sia sfuggito il ventesimo anniversario di Buffy l’ammazzavampiri, serie creata nel 1997 da Joss Whedon, che – per molti versi – ha segnato la storia della televisione ed ha portato sul piccolo schermo il mondo dei vampiri, che sarebbe poi esploso pochi anni dopo con successi planetari arrivati anche al cinema e serie TV che, ancora oggi, raccolgono stuoli di fan adoranti. Uno dei protagonisti della serie, assieme a Sarah Michelle Gellar nel ruolo di Buffy Summers, è stato il suo tormentato amore Angel, il vampiro con l’anima interpretato da David Boreanaz che, in questa intervista con EW piuttosto rara, considerato quanto l’attore sia restio a parlare del passato, ricorda i tempi in cui ha lavorato nello show, che hanno lanciato poi la sua carriera di attore.

Venti anni fa sei stato scritturato per il ruolo di successo di Angel in Buffy l’ammazzavampiri. Avresti mai immaginato che ti avrebbe portato dove sei ora?

DAVID BOREANAZ: E’ stata tutta una questione di tempistiche, dico davvero. Angel all’inizio doveva avere un arco narrativo di 6 episodi su 12 ed era un personaggio che sarebbe potuto tornare ogni tanto come interesse amoroso di Buffy. E’ accaduto tutto molto velocemente, ma perché le cose accadano velocemente tu devi sempre essere pronto; quanto arriva il successo, è veloce. Quanto Buffy ha sfondato, io ero al posto giusto nel momento giusto, ma avevo faticato per anni anche solo per avvicinarmi a quella porta. Non potevo nemmeno fare una pubblicità, che so, sulle gomme da masticare, senza essere terrorizzato. Devi vivere il dolore dell’esperienza e quando arrivi in cima, non devi arrenderti – devi scalare un’altra montagna. Non puoi formarti lì.

E io sono arrivato, ho incontrato la direttrice del casting [Marcia Shulman], letto la mia parte e poi sono andato via. Quando ho incontrato Marcia, c’è stata subito una connessione. Lei è una donna fantastica, qualcuno che è sempre stato dalla mia parte. Abbiamo parlato dei ristoranti dell’East Coast e di New York e poi del personaggio. Poi ho letto la parte per la produttrice esecutiva Gail Berman, il creatore dello show Joss Whedon ed il co-produttore esecutivo David Greenwalt. Avevano poco tempo per trovare l’attore che interpretasse il personaggio perché avrebbe dovuto cominciare a girare, se ricordo bene, il giorno dopo. Ed il giorno dopo mi hanno dato la parte, ricordo di essere stato buttato in questo mondo di caos completo, il personaggio era descritto come “un pugile professionista come Joe Louis; puoi colpirlo, ma si rialzerà sempre“. Al tempo non pensai molto al fatto che fosse un vampiro, ma mi piacque il fatto che fosse possibile colpirlo, ma non abbatterlo.

Cosa ricordi del tuo primo giorno in Buffy?

Che mi hanno fatto indossare un vestito di velluto – non me lo scorderò mai. Ho aspettato molto per girare e quando ho incontrato Sarah stava girando una scena di lotta ed io ho pensato “beh, è stata una presentazione rapida“. Fu tutto rapido e lento assieme, perché lei stava lavorando ed io ricordo che ero fuori a fare dei test per il trucco, a provare vestiti ed il giorno dopo ero già sul set e dovevo fare questa scena in cui ci incontravamo per la prima volta e lei letteralmente saltava dalla balaustra del bar e mi buttava a terra e mi chiedeva chi fossi, una scena che girammo intorno alle 4 di mattina. Ero nervoso e quando dovevamo girare mi dissero che dovevamo fare presto e non avevamo quasi avuto tempo per provare.

La scena fu rapidissima ed io non ebbi nemmeno il tempo per pensare. E penso che questa cosa mi abbia aiutato a calmare i nervi e ad entrare nel personaggio e questo è quello che è successo. Poi sono andato a casa pensando: “che diavolo è successo?” Tutte le mie insicurezze sono uscite fuori: ho sbagliato qualcosa? Ho incasinato tutto? Ma tutto è andato bene, è stato velocissimo, ed un provino si è rapidamente trasformato in una giornata di riprese completamente folle. Ma ho accettato tutto e percorso questa strada.

Hai sempre voluto essere un attore o c’è stato un momento in Buffy o altrove, quando hai capito che era la tua strada?

Sì. Ho studiato, ho fatto teatro, facevo pubblicità e corsi. Ho imparato alcune tecniche. Ero così inesperto che non sapevo cosa diavolo stessi facendo, ma ho semrpe voluto fare questo. Ero innamorato degli spettacoli di Broadway da ragazzo, ricordo di aver visto Yul Brynner di Anna e il re a Philadelphia. Ero sempre a teatro quando non facevo sport, è una cosa che ho sempre voluto fare. Ovviamente sono andato via di casa, ho dovuto trovare un lavoro e fare teatro – essere al posto giusto nel momento giusto. E’ stato un viaggio fantastico e sto ancora affrontando la scalata. Non c’è mai stato un momento in cui abbia pensato. “OK, ora basta“, no, lo amo troppo. Ho semrpe il desiderio di fare altro e mostrare altro, che è la cosa più eccitante.

Cosa è la cosa più importante che hai imparato grazie a Buffy? C’è stato un consiglio che ha colto mentre lavoravi di cui hai sempre fatto tesoro negli anni e che ti è stato utile anche nei progetti successivi?

Quello di trovare sempre la luce giusta. Ero bravo a trovare la luce giusta e riconoscerla. Quando hai molte scene d’azione, ci sono sempre problemi di tempo, quindi devi essere sempre pronto su tuo segno e affinare la tua tecnica in maniera istintiva. Devi avere una visione periferica delle cose, allenare quel muscolo. Per me è sempre stato importante trovare la luce e non bloccarla. Se non riesci a vedere la macchina da presa, lei non riesce a vedere te, è semplice. Ho carpito questa cosa ed è fantastico, ora che dirigo, come capisca quanto importante sia questa cosa. Penso sempre “perché non reciti verso la macchina da presa?” Non siamo in un teatro, non c’è un quarto muro, devi sempre far funzionare le cose e recitare per la macchina da presa. Ecco a cosa si riduce questo lavoro, quindi ho fatto amicizia con la macchina da presa.

Poi è arrivato lo spin-off, Angel. Come lo hai fatto tuo?

E’ stata una transazione molto interessante per me. Un’opportunità di portare questo personaggio in un mondo più adulto di quello del Buffy-verse e verso le anime perdute della città. Non penso mai molto alle sfide, so di rispondere meglio quando ho più elementi sul piatto e la pressione è alta, quindi istintivamente cerco di crearla. Ricordo il processo del casting: abbiamo cercato di circondare il personaggio di persone che potessero reggere il peso dello show e raccontare una storia. Charisma Carpenter, nel ruolo di Cordelia, era fantastica, come Glenn Quinn in quelo di Doyle. Siamo diventati molto amici, quindi al momento del passaggio da una serie all’altra abbiamo legato subito perché era una persona con cui mi identificavo, con cui stavo volentieri, che mi rendeva le cose facili e alleggeriva il lavoro grazie al suo talento e alla sua gioia di lavorare. E’ un processo che ha richiesto del tempo, perché pensavamo “Come faremo a trovare un personaggio come Doyle?” Quando è arrivato Quinn con il suo accento irlandese lo ha fatto suo e bam. Joss era contentissimo, come lo era David Greenwalt.

Poi la cosa è progredita e la nostra amicizia è diventata incredibilmente forte, fino al punto in cui lavoravamo sul set e sapevamo cosa l’altro avrebbe fatto, era divertente. Le sfortunate circostanze della sua difficile situazione e della sua scelta (n.d.t. l’attore morì nel 2002 a causa di un’overdose di cocaina) lo hanno portato in una diversa direzione che per me fu abbastanza ovvia, ma questa è una cosa che resterà sempre con me. Mi manca quel ragazzo, ancora oggi – era un incredibile essere umano e quello che è successo è molto triste.

Ricordo di aver girato una presentazione per The WB in cima ad un grattacielo in centro città, costruirono una piattaforma e mi appesero fuori. Avevo un lungo monologo e dovevo camminare sul parapetto del palazzo che era veramente alto. Ero legato e c’era un forte vento e poi fu montata una gru ancora più in alto. Il 65% della ripresa era fuori fuoco e noi avevamo assunto un direttore della fotografia che doveva essere fantastico, ma fu terribile, quindi tagliarono alcune cose assieme per la presentazione. Ecco come è davvero cominciata.

Quando abbiamo cominciato a girare, la presidente della WB, Susanne Daniels, disse: “Questo non è lo show che mi avevi descritto“. E dovemmo chiudere per due settimane per trovare un copione interessante. Ci sono stati momenti difficili e sfide che abbiamo superato e quel primo anno è stato duro. Molte cose che sono successe mi hanno aiutato con il personaggio… ad essere più che solo il tizio che appariva dall’ombra e che aveva sempre il broncio. Adesso mi viene da ridere a guardare alcune scene, ma è stato veramente un momento alla Romeo e Giulietta per Angel e Buffy. Sperarli è stato triste, ma abbiamo fatto qualche crossover.

Come sono andati questi crossover dato che giravate simultaneamente sia Buffy che Angel?

E’ stata dura, perché facevamo due tipi di show con orari diversi. Ma ce l’abbiamo fatta. l’energia che c’era mi stupisce ancora. George Lucas visitò il nostro set e trascorse un giorno con noi, era un fan dello show. Ricordo che abbiamo pranzato assieme. Era stupito da come facemmo una ripresa usando il greenscreen e dei cavi in soli 8 giorni. Era come se girassimo ogni settimana un film. Quello che facemmo allora, oggi sarebbe impossibile. Girammo grandi salti nel mezzo della notte, molte sequenze simili. Era pericoloso. Ecco cosa rendeva lo show tanto florido, quell’energia, quel rischio.

La prima volta che hai diretto fu nel 2004, era un episodio di Angel. Perché volevi stare dietro la macchina da presa?

Ho sempre voluto dirigere. Non lasciavo mai il set finite le mie scene, restavo ed imparavo. E’ importante per un attore capire quale opportunità abbia. Perché lasciare il circo se vuoi imparare delle cose? Non puoi dare nulla per scontato, devi imparare costantemente e pretendere di più da te stesso, cosa che ho fatto e poi ho avuto la mia occasione. Kelly Manners era produttrice al tempo e mi ha detto “Certo David può dirigere“. Fu un’esperienza fenomenale.

Ricordo di aver subito un’intervento al ginocchio e di aver girato letteralmente senza il 50% del mio ginocchio… quindi è stata anche una sfida, ma l’ho adorato. L’ho adorato, adorato, adorato e adorato. Quello che mi è piaciuto di più è stato poter passare da una cosa all’altra, avere l’opportunità di dirigere e recitare assieme è veramente divertente. Ero in grado di categorizzare e portare tutto ad un altro livello che riuscivo a capire perché recitavo, perché conoscevo gli attori e da dove venivano e potevo esaltare quello che sapevano fare dando vita alle loro esperienze. Anche solo per questo, è stata una cosa davvero grande per me.