TVLine ha annunciato che Natascha McElhone, che in Designated Survivor interpreta il ruolo di Alex Kirkman, la First Lady e moglie del presidente Kirkman (Kiefer Sutherland) lascerà la serie.

L’attrice inglese starebbe ancora girando sul set della serie della ABC la cui seconda stagione ha debuttato negli Stati Uniti proprio ieri sera, ma appena abbandonerà il ruolo comincerà le riprese del nuovo thriller The First, a fianco di Sean Penn, nuova serie prodotta da Hulu che racconta la missione del primo uomo che arriverà su Marte.

Ovviamente non sono ancora stati rilasciati particolari su come e perché la moglie del Presidente scomparirà, sebbene è prevedibile che qualsiasi cosa gli autori abbiano programmato, avverrà nel finale di metà stagione, il decimo episodio, quando Sutherland aveva anticipato che sarebbe accaduto qualcosa che avrebbe scioccato il pubblico.

La nuova serie per cui la McElhone ha quindi scelto di lasciare marito e figli (televisivi!) racconterà appunto le avventure dei coloni coinvolti nella prima missione su Mars che si concentrerà sulla storia di questi intrepidi astronauti e delle loro famiglia ed in cui l’attrice interpreterà il ruolo dell’Amministratore delgato della società responsabile della missione.

Lo show nasce dalla penna di Beau Willimon (House of Cards) che, parlando dell’attrice ha dichiarato:

“Quello che ammiro di Natascha è la fierezza e l’onestà che mette in ogni ruolo che interpreta, è un’avventuriera talentuosa e non vedo l’ora di imbarcarmi inq uesta avventura con lei“.