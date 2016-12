Divergent: Theo James non sarà nell’adattamento televisivo di Ascendant

Dopo i risultati deludenti al botteghino di Allegiant, trasposizione cinematografica del terzo romanzo della serie Divergent, la casa di produzione Lionsgate ha deciso di non investire nel quarto film Ascendant e di trasformarlo invece o in una serie o un film per la TV, una scelta che non è piaciuta molto né hai fan né alla protagonista femminile Shailene Woodley, l’interprete di Tris, che ha dichiarato senza mezzi termini di non essere interessata ad un adattamento televisivo dell’ultimo capitolo della saga.

Per la maggior parte, gli altri attori del cast avevano declinato di commentare il possibile cambio di direzione della Lionsgate fino alle dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dal protagonista maschile Theo James, che ha interpretato il ruolo di Quattro e che, in un’intervista con TooFab ha dichiarato che non solo lui, ma la maggior parte del cast originario dei film non avrebbe probabilmente firmato per realizzare un film per la TV. Quando gli è stato poi chiesto cosa avrebbe voluto dire ai fan, l’attore ha risposto:

“Il mio messaggio è ‘grazie per il vostro supporto’, penso sia un peccato non poter finire la storia, ma credo che si stia evolvendo in un progetto al quale gli attori che hanno preso parte ai precedenti film, non potranno partecipare“.

Se davvero la Lionsgate dovesse portare avanti la sua idea di creare un film per la TV per non lasciare del tutto incompiuta l’opera, l’ultimo capitolo della saga potrebbe tuttavia essere quasi irriconoscibile per i fan, poiché la casa di produzione sarebbe costretta a fare nuovi casting e cambiare radicalmente i propri progetti, circostanze che potrebbero anche non essere necessariamente negative considerate le pesanti critiche ricevute soprattutto per Insurgent ed Allegiant. Dopo il successo del primo capitolo Divergent il pubblico è costantemente calato nei due successivi adattamenti e ripartire da zero potrebbe forse aiutare la casa di produzione ed i fan a salvare un progetto che era partito sotto i migliori auspici per poi subire una brusca frenata. Che cosa ne pensate? Guardereste il quarto capitolo della saga anche con attori diversi o preferireste che la Lionsgate rinunciasse del tutto a produrre un adattamento televisivo di Ascendant?