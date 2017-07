Doctor Who: annunciato l’interprete del tredicesimo dottore, è una donna!

La BBC sta facendo le cose in grande e con un video rilasciato venerdì 14 luglio, ha annunciato che domenica dopo la finale maschile del torneo di Wimbledon, avrebbe annunciato il nome del nuovo protagonista della serie Doctor Who, nonché tredicesimo dottore dello show, ponendo così fine alle molte speculazioni che sono state fatte circa questo ruolo.

Il nuovo dottore sarà anche l’erede di Peter Capaldi che durante il SDCC di quest’anno saluterà il pubblico di fronte ad un’affollata Hall H e ne prenderà il posto nella nuova stagione che avrà come showrunner Chris Chibnall dopo l’addio di Steven Moffat alla serie.

Esattamente come programmato, domenica, con un video, è stato mostrato il volto del primo Dottore donna della storia di Doctor Who, che ha scelto Jodie Whittaker (Broadchurch) come prossima protagonista. Già da qualche tempo si vociferava che il ruolo potesse essere assegnato ad una donna ed erano state anche fatte alcune speculazioni per un eventuale nome, ciò nonostante l’annuncio ufficiale che i creatori siano davvero andati in questa direzione ha colto di sorpresa molte persone.

“Sono entusiasta di cominciare questo epico viaggio con il nuovo showrunner Chris Chibnall e con tutti gli Whovian del pianeta,” ha dichiarato la Whittaker. “Poter interpretare il Dottore è più che un onore, significare ricordare chi volevo essere, mentre diventerò tutto ciò che il Dottore rappresenta: speranza. Non vedo l’ora di cominciare“.

La Whittaker ha recitato in Black Mirror, Cranford, The Night Watch e Tess of the D’Urbervilles ed il suo Dottore debutterà quest’anno nello speciale natalizio che andrà in onda sulla BBC il 25 dicembre.