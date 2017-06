Doubt: la CBS rispolvera la serie e manda in onda gli ultimi episodi

La CBS salva Doubt. O quasi.

Il network ha deciso di mandare in onda i restanti episodi del dramma legale con protagonista Katherine Heigl, notizia affidata ai social media dal creatore della serie Tony Phelan il quale ha cinguettato su Twitter la novità, annunciando che i rimanenti episodi della prima stagione verranno trasmessi negli Stati Uniti a partire da sabato 1° luglio sulla CBS.

Il procedurale con protagonista l’ex star di Grey’s Anatomy era stato ritirato dalla programmazione a febbraio di quest’anno dopo solo due episodi: la première del 16 febbraio aveva raccolto 5,3 milioni di spettatori ed un rating di 0.8, rappresentando un peggioramento rispetto al suo predecessore Code Black. Con il secondo episodio, la situazione era ulteriormente peggiorata e gli ascolti erano calati di un solido 25%. Trovando spazio per mandare in onda i restanti 11 episodi, il network ha però deciso di non chiudere definitivamente la serie in un cassetto.

CBS just announced that the remaining episodes of DOUBT will air at 8pm starting 7/1. Set your DVR’s NOW! pic.twitter.com/Se1N1cuY5H — Tony Phelan (@TonyTphelan) 19 giugno 2017

Il cast dello show, oltre alla Heigl comprende anche Laverne Cox (Orange Is the New Black), Dulé Hill (Psych), Dreama Walker (The Good Wife), Elliott Gould (Ray Donovan) e Kobi Libii (Madam Secretary). La Heigl è conosciuta soprattutto per il suo ruolo della dottoressa Izzie Stevens nel dramma della ABC Grey’s Anatomy, giunto alla sua quattordicesima stagione, e Doubt segna il suo secondo fallimento televisivo in soli tre anni, preceduto dalla serie State of Affairs della NBC, in cui l’attrice interpretava il ruolo di un’analista della CIA, cancellata anch’essa dopo soli 13 episodi.