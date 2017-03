Doubt: la nuova serie di Katherine Heigl cancellata dopo due episodi

Doubt, show della CBS creato da Tony Phelan e Joan Rater, con protagonista Katherine Heigl nel ruolo di Sadie Ellis, un’intelligente ed elegante avvocato difensore che si innamora di un cliente che potrebbe risultare colpevole di un brutale crimine, il cui pilot è andato in onda mercoledì 15 febbraio è stato ritirato dalla programmazione del network dopo sole due settimane.

Al suo posto, a partire dal giorno 8 marzo, la CBS trasmetterà la seconda stagione di Criminal Minds: Beyond Borders, mentre il 1° marzo ha sostituito l’ormai defunta serie con una replica di Bull.

Il cast comprendeva anche Laverne Cox (Orange Is the New Black), Dulé Hill (Psych), Dreama Walker (The Good Wife), Elliott Gould (Ray Donovan) e Kobi Libii (Madam Secretary) e la serie era una delle più attese tra quelle che avrebbero debuttato dopo la pausa natalizia, ma il pilot ha totalizzato solo 5,3 milioni di spettatori e un rating di 0.8, posizionandosi così al di sotto della media di Code Black il cui slot Dubt andava ad occupare. Gli ascolti della puntata della seconda settimana poi sono calati ulteriormente del 25% con 4 milioni di spettatori e un rating di 0.6, mentre la prima stagione di Beyond Borders lo scorso anno si era conclusa con 6 milioni di spettatori ed un rating di 1.0

La Heigl è conosciuta per il suo ruolo della dottoressa Izzie Stevens nel dramma della ABC Grey’s Anatomy, giunto alla sua tredicesima stagione, e Doubt è il suo secondo fallimento televisivo in soli tre anni, preceduto dalla serie State of Affairs della NBC, in cui l’attrice interpretava il ruolo di un’analista della CIA incaricata di preparare le riunioni quotidiane con il Presidente, cancellata dopo soli 13 episodi.

La carriera della Heigl, tranne qualche sporadica apparizione cinematografica, ha di fatto subito una battuta d’arresto da quando nel 2008 rifiutò la nomination agli Emmy per il personaggio interpretato in Grey’s Anatomy asserendo: “Non credo che questa stagione mi sia stato fornito del materiale da giustificare una nomination agli Emmy e nello sforzo di mantenere l’integrità di questa organizzazione, ritiro il mio nome dalla competizione,” una decisione che – tra le altre cose – segnò la fine della sua avventura nello show di Shonda Rhimes.