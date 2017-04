Flint: Cher esce dal progetto di Lifetime per problemi di famiglia

A gennaio era stato annunciato che Cher avrebbe avuto il ruolo da protagonista e di co-produttrice esecutiva di Flint, assieme a Craig Zadan e Neil Meron, film prodotto da Lifetime che parlerà della crisi dell’acqua contaminata nella cittadina del Michigan. L’acqua distribuita per alcuni mesi nella cittadina con circa centomila abitanti fino all’ottobre 2015, conteneva infatti percentuali tossiche di piombo che hanno causato diverse malattie in molti dei cittadini.

La scorsa settimana la cantante ha annunciato che non avrebbe più fatto parte del progetto ed al momento non è chiaro se la parte che avrebbe dovuto interpretare saà riassegnata. Questo l’annuncio rilasciato in esclusiva a Deadline:

“Questo è stato un progetto molto vicino e caro al mio cuore e non vedevo davvero l’ora di poter aiutare a raccontare questa storia. Sfortunatamente mi sarà impossibile lasciare Los Angeles durante le riprese del film a causa di un grave problema di famiglia che sto affrontando e che mi impedisce di essere ad aprile sul luogo delle riprese del film. Sono felicissima che Craig Zadan e Neil Meron intendano andare avanti e so che il film di Lifetime sarà eseguito magnificamente.“

Il film per la TV avrebbe dovuto segnare il ritorno della cantante ad un ruolo drammatico in televisione dopo Tre vite allo specchio della HBO, risalente al 1996, per il quale guadagnò una nomination ai Golden Globe.