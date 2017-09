For The People: la produzione della serie di Shondaland temporaneamente interrotta

Deadline ha rilasciato in esclusiva la notizia che le riprese del finale di metà stagione di For The People sono state temporaneamente interrotte per permettere agli autori di fare alcune modifiche al copione.

Non è la prima volta che il dramma legale di Shondaland subisce una battuta d’arresto, a luglio di quest’anno la ABC ha infatti annunciato un drastico cambio della guardia per lo show quando Britne Oldford, che nell’episodio pilota interpretava la protagonista Sandra Black, è stata sostituita dall’attrice Britt Robertson.

la serie, scritta da Paul William Davies è ambientata nel Distretto meridionale del Tribunale Federale di New York, detto anche “la corte madre“, segue le storie professionali e personali di un gruppo di giovani e rampanti avvocati che lavorano nel distretto e trattano casi di alto profilo e la protagonista Sandra, è un difensore d’ufficio descritta come una donna intelligente, sensibile ed indipendente che ha scelto questa professione per in seguito a quanto accaduto alla sua famiglia quando lei era solo una bambina. Assieme alla Robertson, recitano nello show anche Ben Rappaport (The Good Wife), Jasmin Savoy Brown (Grey’s Anatomy) e Anna Deavere Smith (Nurse Jackie).

Dopo la decisione di cambiare l’attrice che interpreta la protagonista, il pilot di For The People è stato girato per una seconda volta, seguito dal secondo episodio, dopo la visione dei quali gli autori – a giudicare dall’interazione tra la Robertson e la Brown , avrebbero deciso di fare alcune modifiche sostanziali ai copioni per agevolare le nuove dinamiche dello show. L’interruzione per permettere le modifiche, dovrebbe durare tra le due e le due settimane e mezzo, un periodo che non avrà alcun impatto sul debutto della serie che non ha ancora una data stabilita per la sua uscita, che avverrà comunque da gennaio 2018 in poi.

Un simile destino sta vivendo anche lo spinoff di Grey’s Anatomy dedicato ai pompieri, per il quale la scelta del cast sarebbe ancora in piena fase di sviluppo, motivo per cui la produzione sarebbe stata ulteriormente posticipata.