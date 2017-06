FOX: il network annuncia la programmazione per il 2017-18

Il quarto network in ordine cronologico a rilasciare le date delle première della prossima stagione TV è la FOX, che debutta il 10 settembre con The Orville con una speciale première divisa in due parti, di cui vedremo la seconda il 17 settembre.

The Orville andrà poi a conquistare il suo normale giorno di messa in onda, il giovedì, il 28 settembre, preceduto dalla première di Gotham. Lethal Weapon viene invece spostato al martedì e la seconda stagione riprenderà il 26 settembre, mentre l’accoppiata Empire e Star torneranno mercoledì 27 settembre e la terza stagione di Lucifer il 2 ottobre, sempre quindi al lunedì, seguito dal nuovo dramma The Gifted.

A partire dal 2018 avremo l’ultima stagione di New Girl e di The X-Files oltre ai nuovi show, The Resident, 9-1-1 e la commedia LA to Vegas.

Qui di seguito la programmazione completa del network:

Domenica 10 settembre

The Orville (Nuova Serie – Première prima parte)

Domenica 17 settembre

The Orville (Nuova Serie – Première seconda parte)

Martedì 26 settembre

Lethal Weapon

The Mick

Brooklyn Nine-Nine

Mercoledì 27 settembre

Empire

Star

Giovedì 28 settembre

Gotham

The Orville

Venerdì 29 settembre

Hell’s Kitchen

The Exorcist

Domenica 1 ottobre

Bob’s Burgers

The Simpsons

Ghosted (Nuova Serie)

Family Guy

The Last Man on Earth

Lunedì 2 ottobre

Lucifer

The Gifted (Nuova serie)