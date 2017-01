Frontier: il trailer della serie di Netflix con Jason Momoa

La carriera di Jason Momoa, il Drogo di Game of Thrones, sembra aver preso decisamente il volo in questi ultimi tempi, oltre a fare da protagonista nella serie Frontier di Netflix, sarà anche nel cast del film d’azione Braven, apparirà assieme a Bruce Willis nella commedia Once Upon a Time in Venice e, naturalmente, interpreterà il ruolo di Aquaman nella pellicola che uscirà nel 2018, per non parlare delle voci che lo vorrebbero protagonista di un possibile reboot de Il Corvo.

A fine gennaio Netflix rilascerà invece la serie Frontier, show ambientato nel selvaggio Canada del 1700 in cui Momoa interpreta il ruolo di Declan Harp un criminale metà irlandese e metà nativo canadese che combatte contro i commercianti di pellicce inglesi. Harp è il perfetto esempio dei personaggi interpretati dall’attore, la cui stazza e il cui sguardo torvo e vagamente minaccioso poco si adattano effettivamente a commedie delicate e romantiche. E sicuramente il Canada di frontiera del 1700 doveva essere un luogo per uomini di un certo stampo. La serie, girata in 4K, ad altissima risoluzione, è stata già distribuita da Discovery Canada che, in anteprima, ha mostrato gli episodi.

Tra i lavori di Momoa ricordiamo inoltre Conan il Barbaro del 2011 e Sons of Anarchy in cui ha interpretato il ruolo di Zoe Boyle.

Frontier debutterà con i suoi sei episodi della prima stagione il 20 gennaio sulla piattaforma Netflix e, secondo indiscrezioni, sarebbe già stato rinnovato per una seconda stagione.